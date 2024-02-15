陸籍快艇越界翻覆2死 陸委會表示遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北15日電）陸籍快艇昨越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。陸委會今表示，支持主管機關嚴正執法；對於這次陸籍船員拒絕配合執法工作發生不幸事件深表遺憾。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘陸籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署人員依法前往處置，陸籍快艇拒檢後蛇行導致船隻翻覆，4名陸籍船員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。

大陸委會員（陸委會）今透過新聞稿表示，支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益；經過初步調查，海巡人員依法執行職務，過程無不當。

陸委會表示，歷年來，極少數對岸民眾有越界抽砂、炸魚、毒魚、棄置海漂垃圾等破壞海洋生態作為，台灣呼籲加強治理，可惜未見改善。

陸委會提到，多艘次陸籍漁船近日不斷地進入台灣限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害台灣漁民權益及沿岸居民生活，「我方民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸」。

陸委會強調，對於這次陸籍船員拒絕配合執法工作，發生不幸事件，「我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束」。

中國大陸官媒新華社昨晚以「國台辦：強烈譴責台方驅離福建漁船致兩人罹難」為題報導這起事件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮表示，「我們對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責」。

朱鳳蓮提到，強烈要求台灣立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜，「我們正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生」。（編輯：呂佳蓉）1130215