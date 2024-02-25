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陸快艇金門翻覆案 陸委會：陸應尊重台灣司法

2024/2/25 17:33
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（中央社記者李雅雯台北25日電）陸快艇金門水域翻覆案調查中，陸委會今表示，大陸應尊重台灣司法體制，靜待調查結果以獲得事件真相；建議前陸委會主委、國民黨副主席夏立言訪問大陸時，也做出同樣表態。

大陸委員會（陸委會）今透過新聞稿作出上述表示。

陸委會指出，日前發生大陸三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）違法駛入金門限制、禁止水域事件，船隻在逃避海巡人員查緝過程中不幸翻覆；海巡署自始即與大陸指派代表在金門進行協商善後事宜。

陸委會提到，夏立言已經脫離法令所規定的赴陸管制期間，隨時可以自行前往，不用再向主管機關提出申請。

國民黨今天新聞稿指出，夏立言將於訪陸期間對於金門快艇案適時表達「希望盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生」等意見。

陸委會表示，樂見夏立言關心這件個案，另也建議夏立言應向大陸特別強調，這件個案已經進入司法程序，大陸應尊重台灣司法體制，靜待檢方完成調查後，自然會公布客觀公正的事實真相。

中國大陸一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

夏立言明將率團前往中國大陸訪問。

國民黨新聞稿指出，訪陸期間若有機會，夏立言將在適當場合表達對於近期金門海域不幸意外事件哀悼之意；若有機會與大陸官員會面，將請對方轉達哀悼慰問之意，同時也向對方表達，大多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，希望能夠透過各種管道盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。（編輯：陳鎧妤）1130225

#大陸
#陸委會
#夏立言
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