中國快艇翻覆死者家屬無共識 陸方再派5人助協商

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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣23日電）中國快艇翻覆2死風波延燒，中國方今天上午再派出5人抵達金門，協助死者家屬與海巡人員閉門會議，主要洽談事發過程、賠償等事宜，目前雙方仍無共識結果。

中國1艘快艇翻覆釀2死2生還，2生還者被救起後，依法於20日返抵中國，但卻向當地媒體表示，乘坐的船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波。仍在金門的死者家屬獲悉後則難以接受，要求道歉懲處並求償。但金門地檢署和海巡昨天還原事發經過，強調是陸船蛇行甩尾自撞翻覆，且2生還者在筆錄時也坦承未感覺被推撞。

由於死者家屬目前仍拒絕遺體火化，對於事發過程和賠償等也和海巡尚無共識，中國方5人今天上午9時35分搭乘小三通「新武夷」船從中國五通抵達金門水頭碼頭，一行人面對媒體提問「是否有醫生陪同」、「此行目的是什麼」等問題，皆不發一語。入境後隨即前往浯江大飯店與死者家屬及海巡署人員進行閉門會議。

據悉，閉門會議主要聚焦討論事發過程與賠償等事宜，其中，中國方同行人員孫曉東具有醫學背景。會議耗時約1小時，家屬離開飯店上車離去，對於是否有共識不發一語。海巡署副署長許靜芝對於媒體追問「是否有結論」、「討論些什麼」，僅簡短回應「謝謝」，隨即離去。目前仍不確定下午是否再開協商。

死者家屬昨天晚間接受媒體採訪時，轉述生還者說法表示，當時雙方追逐時，大轉彎後，快艇不知為何熄火停下，遭台灣海巡艇撞上。

家屬強調，對相驗結果仍有疑慮，要求公布真相、提出完整證據鏈，確定死因才願意接受火化，目前也沒心思談賠償金，有問題就要有人承擔責任、懲處。

海巡署知情人員則向中央社記者表示，這艘中國快艇若是熄火的話，不會是右滿舵，舵應該要是正的，昨天對外說明已十分清楚。但第一時間沒有錄影畫面確實是嚴重疏失，會針對這部分處分。金門地檢署則回應，因此案仍在偵查期間，不便表示回應。（編輯：黃世雅）1130223