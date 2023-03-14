高金素梅指政府沒骨氣 陳建仁動怒反批疑美論

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（中央社記者郭建伸台北14日電）無黨籍立委高金素梅今天質詢要求官員挺直腰桿擺脫美國操縱。行政院長陳建仁備詢起初還笑臉迎人，但後來動怒反駁，指高金素梅說法只是疑美論，而他為捍衛台灣腰桿挺直。質詢過程雙方脣槍舌戰，場面火爆。

立法院今天繼續進行施政總質詢。高金素梅質詢時質疑美國對台學人計畫法案，恐走上日本、烏克蘭後塵，批評民進黨政府對美國國防授權法照單全收，不僅延長兵役、買地雷添武器，政府對美國言聽計從以外，「難道沒有一點點骨氣嗎？」

陳建仁表示，台灣現在最大的威脅是來自對岸的中國，文攻武嚇永遠沒停止，從中華民國政府遷台後，中國多次進犯台灣，對台發動戰爭，「難道你要束手無策做投降者嗎？」

陳建仁表示，現在全世界國家只要有自由、民主、法治等理念相同國家，都是互相交流計畫，一起對抗強權獨裁國家可能的脅迫。

陳建仁說，台灣必須要有防衛力量，並加強與理念相同國家合作，維持印太地區的自由開放。

陳建仁表示，當然希望兩岸和平交流與穩定，但這需要雙方努力，不是一方懦弱躲在角落讓對方拿著武器打，台灣人民有骨氣，願意捍衛國家，不願向威權獨裁國家投降。

陳建仁說，「誰把飛彈對向台灣？」大家都很清楚，戰爭發起者是誰，這不用懷疑。他反駁高金素梅講了半天，也不過是疑美論的想法。質詢過程中，雙方脣槍舌戰，陳建仁也罕見動怒，場面相當火爆。

陳建仁表示，政府在捍衛中華民國，不希望中國將所有飛彈對準台灣，對台灣文攻武嚇，備戰才能避戰，能戰才能止戰。

高金素梅說，希望中華民國官員挺起腰桿，擺脫美國操縱。陳建仁說，「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣」，並要高金素梅別講疑美論，大家不會相信。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮則表示，美國學人計畫是深化兩國交流，這幾年跟歐盟也提供很多名額讓台灣公務員去學習。（編輯：翟思嘉）1120314