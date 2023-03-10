台海有事時 邱國正：盼友我國家幫忙但不會依賴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國防部長邱國正（右）10日在立法院表示，期望台海一旦有狀況發生時，各友我國家能幫忙，但「我們並不這樣依賴，因為不牢靠」，最可靠的還是自己。左為行政院長陳建仁。中央社記者趙世勳攝 112年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北10日電）立委今天質詢提到，外媒稱台海軍事衝突最快2026年爆發；國防部長邱國正說，尊重各學者專家看法，期望一旦有狀況發生時，各友我國家能幫忙，但「我們並不這樣依賴，因為不牢靠」，最可靠的還是自己。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

民進黨立委陳亭妃質詢指出，澳洲媒體報導提到，有專家預估台海軍事衝突最快2026年爆發，美國和澳洲也將與中國一戰；她認為，從現在的氛圍來看，所有民主國家會跟台灣站在一起，當台海有事時會挺身而出，但台灣要做什麼準備。

陳建仁說，會與友好、理念相同國家一起捍衛民主價值，以及維持區域穩定，而且要備戰才能避戰、能戰才能止戰。

邱國正指出，尊重各學者專家的不同論述，國軍會本著自己國家自己救，把戰備訓練本務工作做好，國軍都嚴陣以待，也期望一旦有狀況發生時，各友我國家都能來幫忙，但國軍並不這樣依賴，因為不牢靠，最可靠的還是自己。

邱國正表示，有備才能無患，這才是著眼點，國軍朝這方面準備。

此外，陳亭妃質詢提到，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）示警，中國藉TikTok操縱對台言論，分化美國人對台海問題的看法等，台灣要有積極態度進行防範。

陳建仁說，目前公務機關禁用陸製的資通訊產品，至於民間使用部分，有請政務委員羅秉成帶領各部會討論，如何防範相關資安危害等。

數位發展部長唐鳳指出，對於危害國家資通安全，不是針對特定某個產品，而是所有可能的產品，美國參議院現在提出的版本也是這個方向，不是單一產品。（編輯：趙蔚蘭）1120310