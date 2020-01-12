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2020年1月11日將舉行總統與立委選舉，不論是候選人還是競選團隊，各方人馬皆卯足全力拚選戰，爭取每一張選票。
【2020大選】選戰人物
新聞專題
【2020大選】選戰人物1/28

陳副總統退位助民進黨整合 政壇大仁哥暖選情

最新更新：2020/01/12 16:28
不論當初決定擔任總統蔡英文副手或2020大選退位，副總統陳建仁（圖）心中只有兩個字「團結」，儘管今年520後將卸任，仍接下「英德配」全國競總主委賣力輔選，促成總統連任目標，留下漂亮身影。（中央社檔案照片）
不論當初決定擔任總統蔡英文副手或2020大選退位，副總統陳建仁（圖）心中只有兩個字「團結」，儘管今年520後將卸任，仍接下「英德配」全國競總主委賣力輔選，促成總統連任目標，留下漂亮身影。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北12日電）「這是一個不容易的決定，一旦做了決定，絕不後悔。」不論當初決定擔任總統蔡英文副手或2020大選退位，副總統陳建仁心中只有兩個字「團結」，儘管今年520後將卸任，仍接下「英德配」全國競總主委賣力輔選，促成總統連任目標，留下漂亮身影。

陳建仁是民國92年台灣SARS疫情時的關鍵人物。做為流行病學學者，他臨危受命出任行政院衛生署長，帶領台灣走過那段人心惶惶的日子。2016總統大選擔任蔡總統副手，「英仁配」成功入主總統府。

在媒體面前，陳建仁溫暖風趣、口條清晰，初登場時擄獲不少媒體眼光，被封為「大仁哥」，稱職扮演副總統角色，雖說憲法定位是備位元首，但他協助總統推動重大改革如年改、同婚、司改等都是歷任總統要做但未做到的爭議性改革，具有「聖騎士」身分的他，也協助拚外交，出訪梵蒂岡，提升邦誼。

陳建仁（右）溫暖風趣、口條清晰，初登場時擄獲不少媒體眼光，被封為「大仁哥」，稱職扮演副總統角色，雖說憲法定位是備位元首，但他協助總統推動許多重大改革。（中央社檔案照片）
陳建仁（右）溫暖風趣、口條清晰，初登場時擄獲不少媒體眼光，被封為「大仁哥」，稱職扮演副總統角色，雖說憲法定位是備位元首，但他協助總統推動許多重大改革。（中央社檔案照片）

科學家性格使然，陳副總統接手年金改革後，不只精算報告書，包括年改來龍去脈、18%、新制舊制銜接、投資報酬率提高等需要科學辯證的資料，他都仔細研讀。他曾透露，蔡總統總是笑著跟他說「我看你滿忙的嘛」。

協助推動多項改革重任，幕僚說，正因第一手觀察與參與重要改革的推動，陳建仁深知改革不易，總統的石磨心，特別感同身受。2018年九合一選舉民進黨大敗，蔡總統重整隊伍，內外交迫的煎熬，陳建仁也都看在眼裡。

民進黨去年總統初選，陳建仁主動聲明「階段性任務希望明年告一段落」，為蔡總統創造出黨內團結空間，在總統初選中競爭激烈的蔡總統和前行政院長賴清德最後也搭檔參選，確定將卸任副總統的陳建仁仍賣力輔選，站上宣傳車四處奔波拉票，讓黨內相當感動。

2015年陳建仁卸任中央研究院副院長職務，走上政治這條路，陳建仁曾說心中雖有不捨，但這是一個不容易的決定，一旦做了決定，他絕不後悔；2020完成階段性任務，也是一個不容易的決定，但絕不後悔，陳建仁將回到學術界，繼續貢獻所長，身為天主教徒，他將傳道，繼續在分裂的地方促進團結，一路走來始終如一。（編輯：鄭雪文）1090112

2020總統及立委選戰由民進黨大獲全勝，總統候選人蔡英文（中）、副總統候選人賴清德（左2）、現任副總統陳建仁（右2）、總統府秘書長陳菊（左）及黨主席卓榮泰（右）11日晚間在台北競總外感謝支持者，現場飄下勝利彩帶，氣氛熱絡。中央社記者郭日曉攝　109年1月11日
2020總統及立委選戰由民進黨大獲全勝，總統候選人蔡英文（中）、副總統候選人賴清德（左2）、現任副總統陳建仁（右2）、總統府秘書長陳菊（左）及黨主席卓榮泰（右）11日晚間在台北競總外感謝支持者，現場飄下勝利彩帶，氣氛熱絡。中央社記者郭日曉攝　109年1月11日
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