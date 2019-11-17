擔任蔡總統全國競總主委 陳建仁：義不容辭

（中央社記者顧荃、葉素萍台北17日電）總統蔡英文今天宣布，副手為前行政院長賴清德，「英德配」角逐2020總統大選，並由副總統陳建仁出任全國競選總部主任委員，陳副總統說，「我義不容辭」。

蔡總統連任辦公室上午舉行記者會宣布副手人選，蔡總統、賴清德、陳副總統、民進黨主席卓榮泰等人共同出席。

陳建仁致詞時表示，在4年前副總統參選人記者會上，他曾經說，學術研究是他是一生最喜愛的工作，從事公共服務只是階段性任務和使命，就像在SARS期間他擔任衛生署署長一樣。

陳建仁表示，4年前，太太和女兒曾為他祈禱，感受到天主在召教他，要他成為世上的光、地上的鹽。他應該像蠟燭燃燒自己、點亮台灣，像鹽一樣融化自己，使台灣人民生活更加有品味。他也深信，在蔡總統的領導下，未來台灣會更好。

陳建仁說，在全國選民支持下，蔡總統和他順利當選，執政以來，台灣已經從多年的衰退中，順利走回正確的道路上，也完成很多亮眼的改革成就，雖然已經有很不錯的成績，但有很多施政計畫還需要繼續進行，才能更完美。

他說，今年3月他向蔡總統表達，希望他的階段性任務明年告一段落，讓蔡總統組成最強的組合，現在最理想、最強而有力，且人民最期盼的最強組合已經完成了。

陳建仁表示，蔡總統邀請他擔任競選總部主任委員，「我義不容辭」，他要與民進黨同志及努力捍衛台灣主權、維護民主自由的夥伴，一起爭取全國人民支持，讓蔡總統勝選、國會過半，讓台灣的世世代代都擁有自由、民主、法治、人權、繁榮及和平的美麗國家。（編輯：楊凱翔）1081117