整合內部強化輔選 英德配展現民進黨勝選意志

總統蔡英文（圖）17日正式宣布副手為前行政院長賴清德，攜手合作成為最強組合；蔡總統致詞表示，從頭到尾，她心中只有一個信念，贏得勝利、守住台灣。中央社記者鄭傑文攝 108年11月17日

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天宣布由前行政院長賴清德出任副手搭檔，迎戰2020。黨政高層表示，對蔡總統而言，最高戰略就是要贏，在振奮團結與強化輔選能量兩大思考下，最後就是黨內期待的最強「英德配」。

中選會18日起將辦理正副總統選舉登記，英德配正式成軍。蔡陣營選在黨內不分區布局底定後宣布副手，也意在凸顯團結的民進黨，對上仍陷入紛擾的國民黨。

不可諱言，黨內初選蔡賴相爭，雙方的支持者都難免出現情緒，甚至裂痕。但黨內人士表示，對蔡總統或賴清德兩人，沒有所謂個人意願問題。 「總統站在2020這場選戰的最高點，『贏』是她的責任」，黨政高層這樣說。

事實上，為了促成英德配，黨內花了一番功夫鋪陳，包括初選將台北市長柯文哲納入民調，但柯最後並未參選，民進黨主席卓榮泰先是到台南向賴道歉，之後透過總統府秘書長陳菊等人穿梭，賴清德歸隊輔選。他先赴美到海外僑界暖身，回台後馬不停蹄全台幫黨籍立委參選人助選，兩人並在賴清德子弟兵立委林俊憲競選總部成立時首度在初選後同台，逐步為英德配營造氛圍。

韓國瑜去年掀起韓流，衝破民進黨在南台灣最穩固的城池，當選高雄市長，震撼綠營。儘管韓國瑜目前聲勢不如九合一選舉時的銳不可當，但他的基本盤仍相當穩固，尤其死忠的韓粉動員力量可觀，面對這場選戰，綠營完全無法鬆懈。

黨內都很清楚，沒有穩贏的選戰，「如果有3%到5%的支持者不投票，怎麼贏？」蔡總統和賴清德都是民進黨內最具實力和民意基礎的戰將，儘管經過一場激烈初選，但黨內仍認為兩人搭配才是最強組合。

輔選人士分析，對蔡來說，主打政績牌獲得認同，但穩定的選情存在缺少激情的隱憂，需要一些振奮的元素，而賴清德對獨派和深綠有號召力，更能深入基層，蔡賴兩人在很多地方互補，搭配參選不僅有助強化整合泛綠，更能提升士氣。

不僅如此，雖然總統的民調領先，但立委若選得不好，國會若三黨不過半，會增加國政推動的難度，因此，要把立委選舉的能量撐到最大。

一名黨內人士說，選擇賴清德就是把團結牌發揮到極致，拉抬與帶動立委的選舉，用最大的輔選能量迎戰這場大選。（編輯：林淑媛）1081117