出任蔡總統副手 賴清德：最黑暗時刻團結守台灣

總統蔡英文（右）17日宣布，副手為前行政院長賴清德（左），賴清德表示，他決定接受蔡總統邀請，搭檔參選，在最黑暗的時刻團結守護台灣。中央社記者鄭傑文攝 108年11月17日

（中央社記者顧荃、葉素萍台北17日電）總統蔡英文今天宣布，副手為前行政院長賴清德，「英德配」正式成軍。賴清德表示，他決定接受蔡總統邀請，搭檔參選，在最黑暗的時刻團結守護台灣，指引香港、照亮世界。

蔡總統連任辦公室上午舉行記者會宣布副手人選，蔡總統、賴清德、副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰等人共同出席。平時常身著西裝的賴清德換上競選外套，4人同台高呼「2020台灣要贏」口號，展現團結氣勢。

蔡總統與賴清德同坐台上，蔡總統宣布賴清德擔任副手，賴清德也起身鞠躬致意，並在蔡總統致詞時專心傾聽。

賴清德致詞時表示，民進黨從黨外到創黨、從在野到執政，30多年來跟台灣人民一起艱辛打造台灣民主奇蹟，這份得來不易的民主，在香港反送中運動中，更顯得彌足珍貴。面對中國步步進逼、來自香港的警訊，在明年關鍵選戰，民進黨首要之務就是團結守護台灣，只要台灣贏了，就沒有輸家，反之，一但台灣輸了，就沒有贏家。

賴清德表示，有感於蔡總統的誠意，從許多民眾的期待中，他看到自己的責任，決定接受蔡總統邀請，擔任蔡總統的副手，搭檔參選，在最黑暗的時刻，持續團結守護台灣，綻放民主光芒，指引香港、照亮世界。

賴清德說，他將竭盡所能協助蔡總統完成目標，讓總統勝選、國會過半，讓蔡總統更有力量捍衛主權、維護民主，未來能持續推動各項改革。

他說，今天台灣有需要，他必然要為台灣大我奉獻心力，他的理想不變、價值不變，就如同他跟蔡總統黨內初選時說過的，他們是同黨同志，不是敵人，連對手都談不上。曾經一起打過許多選戰，經歷許多困難，未來會共同面對更多挑戰，在壯大台灣的路上並肩同行。（編輯：林興盟）1081117