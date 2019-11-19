英德配拚選票極大化 陸空戰合擊火力加溫

中央選舉委員會18日起受理第15任總統、副總統選舉參選登記，尋求連任的民進黨總統參選人蔡英文（前左）19日下午與搭檔賴清德（前右）前往中選會，正式登記參選。中央社記者謝佳璋攝 108年11月19日

（中央社記者葉素萍台北19日電）大選進入衝刺期，總統蔡英文陣營的空戰除了加強宣導有感政績，鞏固支持者，也要有效反擊網路假訊息抹黑；組織戰則透過各地競總、總統與立委聯合競總成立，把每個縣市、每個地區、每個角落的支持者動員出來。

民進黨輔選人士指出，先前的選戰節奏是社會力先行，百工百業後援會已陸續成立，空戰也早已啟動，包括Line、臉書、直播節目，透過各種不同管道，要穿透同溫層；接下來要展開組織操兵、催票、激出支持者的投票率。

蔡總統競選總部操盤手林錫耀表示，最後這50天的空戰將鎖定在3個主軸，持續加強宣導有感政績，鞏固支持者；有節奏推出未來施政願景，而且不是喊口號、唱高調，一定會做到，不管是長照、經濟轉型或能源轉型會做得更多更廣；有效反擊網路散播的抹黑、假訊息。

林錫耀表示，去年九合一敗選其中一個原因是網路充斥不利訊息，很多是捏造的抹黑訊息；現在很多假訊息已經大量出籠，如果不能有效反擊，選戰後期會造成很大傷害。

至於組織戰的造勢，林錫耀說，新媒體傳播迅速、影響力強大，現在的「造勢」，不一定是要在實體世界動員人出來、激情喊口號，感動人心更重要，蔡總部採取的是「虛實相生」策略。

林錫耀進一步解釋，蔡總部在這幾個月成立上百個百工百業、各社團後援會，這些實體組織成立後，轉換成網路社群，這是「實化為虛」；另外，透過FB、LINE等管道與英粉互動，最近幾場活動，可以看到許多年輕臉孔自動自發來參加，這是「虛化為實」；虛實相生讓候選人與支持者的互動更緊密。

另外，蔡陣營輔選幹部指出，這段時間，各地競總、總統與立委聯合競選總部，大約要成立80個左右，透過傳統方式，動員支持者參加，務必把每一個縣市、每一個地區、每個角落的支持者動員出來。

民進黨內人士表示，從11月底、12月初開始，最後的6週將展開系列的造勢活動；藉由選舉場熱情，希望拉高投票意願，因為，從民調來看，韓粉的「投票意願高」，去年九合一選舉，民進黨「情緒動員遠遠落後韓國瑜」，在這一點吃了大虧。

蔡總統近來在群眾場和民眾互動，越來越熱絡，在高雄市競選總部、全國競選總部成立晚會，她砲轟國民黨和對手韓國瑜，屢屢都引起熱烈回應，火力持續加溫。

2020大選，民進黨確立「英德配」，民進黨立委羅致政分析，由前行政院長賴清德擔任副手，有助鞏固深綠、南部的支持者，讓蔡總統更無後顧之憂，更往中間、年輕選民爭取，可以把盤勢撐大。

民進黨立委段宜康分析，就大選來說，南部民進黨傳統支持者對蔡總統還是有一些猶豫，賴清德可以補足這個部分，拉高南部士氣。立委莊瑞雄也認為，英德配可以「把整個盤撐到最大」。

蔡陣營輔選幹部分析，雲、嘉、南、高、屏本來就是民進黨優勢選區，這次總統不但要選票過半，甚至要拚衝到6成，立委部分也希望雲嘉以南能夠全壘打；民進黨較弱的新竹縣、苗栗縣、南投縣，總統票要力拚3組候選人的第一，立委有望「破蛋」；花、東要力守現任立委席次，總統票也要拿下最高票。

至於北部都會地區，輔選幹部說，雖是傳統藍軍優勢地區，但因為韓國瑜個人風格，再加上其剛當選高雄市長就落跑，這些致命的缺點，讓北部的知識藍、經濟藍的精英選民到現在還投不下去，所以，這次在北部的總統票，蔡總統應該會有不錯成績。（編輯：謝佳珍）1081119