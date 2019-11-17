英德配起手式 全國競總成立合體造勢

（中央社記者葉素萍、顧荃台北17日電）總統蔡英文今天上午宣布前行政院長賴清德出任副手，全國暨台北競選總部下午成立，是英德配成軍後首度合體造勢，蔡總統演講時火力全開，砲轟國民黨不分區名單及對手國民黨總統參選人韓國瑜。

英德配競選團隊也陸續到位，全國競選總部主任委員由副總統陳建仁出任，競選總幹事為前行政院副院長林錫耀，決策委員會召集人為前民進黨秘書長洪耀福；前行政院長游錫堃出任中央助選團總團長，立法院長蘇嘉全接掌全國社團後援總會長，副會長為葉菊蘭、李應元，基隆市長林右昌接任全國競選總部副主委。

蔡總統上午宣布賴清德擔任副手，成為最強組合。英德配成軍後，蔡賴隨即兵分兩路，分別前往嘉義、台中拉抬立委選舉聲勢，下午再度會師，出席全國競選總部成立大會。

力拚連任的總統蔡英文（前右2）17日晚間與搭檔參選的賴清德（前右）、行政院長蘇貞昌（前左起）、副總統陳建仁等人，一起出席全國暨台北市競選總部成立大會，在台上攜手造勢。中央社記者施宗暉攝 108年11月17日

位於台北市北平東路的蔡英文全國暨台北競選總部今天成立，除了傳統造勢場，這次採取創新園遊會的形式，吸引滿滿人潮擠進會場同樂。

蔡總統抵達會場，在內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、民進黨中執委林耀文、嘉義縣長翁章梁等人陪同逛園遊會區，體驗政績互動遊戲機台，參觀台北市立委參選人的攤位。

不過，蔡總統參觀攤位時，出現小插曲，有環團人士從一旁的大樓窗口垂下「小英不修礦業法，國土就會敗光光」的大布條，呼籲重啟礦業法修法。

蔡總統在支持者包圍下大進場，全場揮舞旗幟，爭相與蔡總統握手，高呼「蔡英文凍蒜」、「民進黨加油」、「2020台灣要贏」等口號。陳建仁、賴清德、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、蘇嘉全、游錫堃以及台北市立委參選人齊聚舞台，展現大團結氣勢，高喊「英德勝利、贏得勝利」。

總統蔡英文（前右5）力拚連任，17日在台北出席全國暨台北市競選總部成立大會，和副總統參選人賴清德（前右4）及新竹市長林智堅（前右起）、內政部長徐國勇、民進黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌（前左起）、前行政院長游錫堃、立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌、副總統陳建仁等攜手呼口號，營造團結氣勢。中央社記者施宗暉攝 108年11月17日

英德隊正式成軍，蔡總統炮火也更為猛烈，批評國民黨不分區名單是台灣最保守、反改革、親中勢力的集結；對於國民黨總統參選人韓國瑜訴求的庶民，她說，過去大家都用說的，她這個政府是用做的。

蔡總統也提到，最近支持者很焦慮，還建議她學對手一直開支票、喊口號，但是，台灣從來都不缺光說不練、台灣也從來不缺喊口號的人；台灣缺一個願意承受壓力卻堅持往前走的人；未來中國給台灣的壓力只會更多不會更少，台灣需要一個穩健理性的領導人，「我就是那個能夠帶領國家穩健前進的人」。

賴清德致詞時指出，自由民主像空氣、水一樣，有的時候不覺得重要，但是一旦失去，才會覺得嚴重，這個情形目前正在香港發生。中國承諾英國的香港基本法權利已經改變，反送中運動有超過100萬人走上街頭，香港人口才700萬人，每7個人就有一個人走上街頭。

賴清德說，明年1月11日一定要用神聖選票來保障台灣的民主自由制度，向國際社會發出聲明，雖然國內有政黨要與中國統一、把香港學生抹黑成暴力份子，但這不是台灣的民意。（編輯：蘇龍麒）1081117

「2020台灣要贏蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部」17日下午起舉行成立大會，會場湧入大批支持者，一名小女孩也拿著旗幟揮舞，隨眾人一起為總統蔡英文加油。中央社記者施宗暉攝 108年11月17日

大選倒數，總統蔡英文力拚連任，全國暨台北市競選總部17日下午成立，現場也聚集大批支持者，以行動表達對蔡總統的力挺。中央社記者施宗暉攝 108年11月17日

總統蔡英文全國暨台北市競選總部17日下午成立，吸引大批民眾到場相挺，熱情揮舞旗幟，氣氛熱烈。中央社記者施宗暉攝 108年11月17日