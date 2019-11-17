英德配成軍 藍營：政治結合與選票考量

（中央社記者王承中台北17日電）總統蔡英文今天宣布副手為前行政院長賴清德，國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人何庭歡表示，對於「英德配」並不意外，也沒有任何亮點與驚喜，只是政治的結合、選票的考量。

國民黨發布新聞稿表示，蔡總統面對施政無力的現況時，只能向台獨勢力靠攏、妥協，爭取政治光譜的極端選票。

蔡總統今天正式宣布副手為賴清德，攜手合作成為最強組合；蔡總統也批評國民黨對手見縫插針，用不堪語言形容他們，「國民黨完全不懂得民主價值與團結的意義」。

對於「英德配」成軍，何庭歡告訴中央社記者，這樣的搭配並無意外，也無任何亮點與驚喜，賴清德在民進黨初選時還拜託蔡總統停止網路攻擊，感覺到蔡賴不同心，如今搭配只是政治的結合、選票的考量。

何庭歡進一步指出，副手人選不只是備位元首，更重要的是能與總統相互合作，能夠真正發揮長才，達到一加一大於二的功效，一起為國家貢獻。

何庭歡強調，韓國瑜和副手張善政的信念一樣，都希望能打一場乾淨磊落的選舉，帶領國家回到善良政治的本質。蔡總統身為民進黨總統參選人，但3年多來施政無能，假民主之名行綠色獨裁之實，「國政配」若能當選，必定將一本初衷，為熱愛的中華民國打拚。

此外，國民黨指出，賴清德曾擔任蔡政府的行政院長，卻在黨內總統初選時與蔡總統競爭，顯然賴清德並不認同蔡總統具備擔任國家領導者的能力，但現在卻願意屈就擔任副手。由於蔡賴兩人曾有競爭關係，擔憂未來賴清德只能扮演「深宮怨婦」的角色。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗告訴中央社記者，英德配是貌合神離的搭配，蔡總統3年來執政失敗，連自己曾任命的行政院長都看不下去，出馬挑戰民進黨總統提名，而蔡總統也曾質疑賴清德的誠信問題，兩人組合是貌合神離，不受外界期待。

曾銘宗指出，雖然蔡總統目前的民調領先韓國瑜，從英德兩人最後還是選擇合體來看，蔡總統的選情並未如外界所想的樂觀。（編輯：林淑媛）1081117