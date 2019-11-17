英德配成軍 綠營：補南部深綠缺口撐大盤勢

（中央社記者葉素萍台北17日電）總統蔡英文、前行政院長賴清德的「英德配」正式成軍。民進黨內認為，賴清德有助鞏固深綠、南部的支持者，讓蔡總統更無後顧之憂，更往中間、年輕選民爭取，可以把盤勢撐大。

民進黨立委段宜康分析，就大選來說，賴清德可以補蔡總統在南部的缺口，南部民進黨傳統支持者對蔡總統還是有一些猶豫，賴清德可以補足這個部份，拉高南部士氣。

段宜康也認為，蔡賴過去的競爭關係，不至於變成合作阻礙，兩人競爭過也合作過，對彼此有一定了解，賴清德會接受與蔡總統搭檔，相信也經深思熟慮，以賴清德個性，既然已做決定就會全力以赴，也會知份際。

段宜康說，即便過去競爭過程有過不愉快，但蔡總統主動極力促成這搭配，他知道蔡總統在過程花了很大的力量，因為英德配「在黨內不是沒有雜音」，蔡總統花了很大的力氣想辦法弭平，展現誠意，賴清德應該有感受到，雙方願意再次攜手，踏出重新合作的第一步，「我認為是可以看好」。

民進黨立委羅致政認為，賴清德有助鞏固深綠、南部的支持者，讓蔡總統更無後顧之憂，更往中間、年輕選民爭取，兩人互補性強；此外，蔡賴都是強棒，賴清德選舉過，輔選力道很強，對立委參選人來講，「立刻多了一隻母雞、對手陣營的張善政就發揮不了這功能」。

羅致政說，他今天早上在掃菜市場，支持者對於英德配都感到興奮，也覺得鬆了一口氣，樂於看到這組合。

民進黨立委莊瑞雄則以「戰力十足」形容英德配；他說，原本蔡總統是走比較穩健的路線，而賴清德對本土社團最具凝聚力，英德配可以「把整個盤撐到最大」。

莊瑞雄認為，蔡賴展現一致對外的決心，相較之下，國民黨的韓國瑜陣營是一個比較鬆散結合，再加上國民黨又在混亂當中。兩相比較之下，國人會認為蔡賴配是最穩定的力量。

民進黨初選階段就參與本土社團推動英德配連署的總統府資政姚嘉文說，賴清德長期在南部地方經營，蔡總統長期在中央、在北部，賴清德對於南部的民情比蔡總統熟悉，而且2020大選南部的重要性超過北部，尤其韓國瑜高票當選高雄市長，而南部原本是民進黨票倉，賴清德與蔡總統搭配是很大的互補。

姚嘉文也說，民進黨初選過後，賴清德敗選，很多人不曉得要支持誰，特別是海外同鄉，前一段時間他到海外參加活動，有感受到海外同鄉的不滿，英德配後，他們勉強可以接受，這些人都回來了；除了對選情加分，他也認為，未來執政，賴清德很多事情可以幫蔡總統分勞。

台灣北社社長李川信則說，台派會全力支持英德配，也期待未來蔡總統賦予賴清德更多的責任，對台灣憲改可以著墨更深。

李川信指出，雖然副總統在機制上是備位元首，過去很多副元首是沒有聲音的，但以台灣的政治環境，副總統雖是備位但仍有揮灑空間，像現任副總統陳建仁，蔡總統就賦予年改等重要改革工程責任，憲改未來若讓賴清德主導，會有加分效果，此外，民間也期待賴清德未來若有機會能兼黨主席。（編輯：楊凱翔）1081117