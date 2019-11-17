英德配成軍 柯文哲：選戰進入籃球比賽垃圾時間

總統蔡英文17日宣布前行政院長賴清德為副手，對此台北市長柯文哲（中）表示，國民黨如果是前新北市長朱立倫，估計目前還是5分對5分，他形容選戰現在進入打籃球的垃圾時間，比數差太多了。中央社記者趙麗妍攝 108年11月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）總統蔡英文今天宣布前行政院長賴清德為副手，針對「英德配」成軍，台北市長柯文哲表示，「英德配」走安全路線，2020總統選舉部分已經進入籃球比賽的垃圾時間，比數差太多了。

柯文哲今天到台中一中演講，會前接受媒體訪問，針對2020總統大選，民進黨推出蔡總統、賴清德組合的「英德配」，他表示，選舉候選人部分占50％，國民黨如果是前新北市長朱立倫，他估計目前還是5分對5分。柯文哲形容選戰現在進入打籃球的垃圾時間，比數差太多了。

柯文哲指出，選戰板塊還是有中間選民，總統大選比較像籃球比賽，不像棒球比賽，棒球比賽比數很接近時，不小心再見全壘打出現會扭轉結局，但民意板塊要一夕之間差5、6個百分點不太容易，目前大環境就是如此。加上香港問題短期不會解決，因此會不斷慢性刺激。

另外，對於親民黨主席宋楚瑜投入選戰，柯文哲指出，宋楚瑜如果什麼都不做，親民黨會泡沫化，他必須盡他的能力，替子弟兵爭取未來，所以有很多理由他必須出來選。

至於國民黨不分區立委名單是否影響國民黨總統參選人韓國瑜選情，柯文哲坦言，只是在「雪上加霜」，政治要有理想性，國民黨的不分區名單和民意脫節太多。（編輯：洪學廣）1081117