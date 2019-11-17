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2020英德配
總統蔡英文11月17日宣布，副手為前行政院長賴清德，以「英德配」角逐2020總統大選。
2020英德配
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2020英德配2/8

英德配成軍 蘇貞昌：最強組合拚勝選國會過半

最新更新：2019/11/17 13:11

（中央社記者王揚宇台北17日電）總統蔡英文今天宣布副手為前行政院長賴清德；對此，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，這是很多人期待的最強組合，也讓台灣人民看到民進黨的團結，看到最好的民主示範，希望能讓總統勝選、國會過半。

尋求連任的民進黨新北市立委蘇巧慧，今天舉行「蔡英文x蘇巧慧樹林競選總部成立大會」；立法院副院長蔡其昌、行政院副院長陳其邁、蘇貞昌等人到場站台，力挺蘇巧慧「留國會」。

記者聯訪時，蘇貞昌被問到「英德配」看法；蘇貞昌說，這是很多人期待的最強組合，大家也看到在激烈的初選過後，賴清德第一時間就展現民主風度，也看到蔡總統展現誠意跟高度。

蘇貞昌接著說，民進黨因為民主有競爭、因為競爭更進步，也因為組成最強組合，讓台灣人民看到民進黨的團結，也看到這是最好的民主示範，希望這最強組合讓總統勝選、國會過半。

此外媒體也問蘇貞昌，對於國民黨總統參選人韓國瑜陣營將公布0到6歲國家養政策的看法；蘇貞昌說，蔡政府這4年來，從馬政府照顧幼兒不到新台幣200億元，到現在增加到600億元，未來還要增加到1000億元，這才是真真正正、落實到方方面面，真正對幼兒、對年輕爸媽最大的幫助。

談到為女兒蘇巧慧站台，蘇貞昌說，蘇巧慧擔任立委4年來非常認真，他以行政院長身分，最能知道立委是否認真、表現好壞；此外，以一個爸爸身分，希望女兒的努力能夠得到鄉親肯定，因此今天特別到場，看到這麼多鄉親給蘇巧慧加油鼓勵，他很感動，希望蘇巧慧能繼續留國會，為地方、國家做事。（編輯：林興盟）1081117

地機族
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