英德配成軍 韓國瑜：完全為選票而非理念結合

英德配成軍，國民黨總統參選人韓國瑜17日表示，兩人搭檔是派系妥協，完全是為選票，而非理念的結合。中央社記者王承中攝 108年11月17日

（中央社記者王承中台北17日電）總統蔡英文今天宣布副手為前行政院長賴清德，國民黨總統參選人韓國瑜表示，兩人在初選廝殺慘烈現在卻搭檔，他強烈感受是派系妥協，完全是為選票，而非理念的結合。

韓國瑜、國民黨主席吳敦義下午約3時許，一同前往新北市三重體育館出席新北市韓國瑜婦女後援會成立大會，現場支持者高呼「韓國瑜凍蒜」、「吳主席加油」的口號，並一同揮舞手中的國旗，還有不少支持者站在椅子上搶拍，現場氣氛十分熱絡。

對於蔡總統與賴清德搭檔參選，韓國瑜在會後受訪表示，若蔡總統與賴清德的想法一致，請蔡總統大聲支持台獨，國民黨推出的國政配態度非常清楚，就是熱愛中華民國，希望蔡總統、賴清德負責任的跟台灣民眾說清楚，未來要把台灣帶往何處。「民進黨推出的總統、副總統參選人對國家認同理念不一樣，這不是對台灣人開玩笑嗎」。

韓國瑜指出，日前民進黨總統初選廝殺慘烈，賴清德還曾再三拜託蔡總統不要動用網路抹黑，現在兩人卻結為搭檔，他強烈感受是派系妥協，英德配完全是為了選戰，而非理念的結合。

對於國民黨不分區名單爭議，韓國瑜表示，他認為國民黨這次不分區名單確實跟人民期待有落差，國民黨不能夠不面對問題，若國民黨不栽培年輕人、不走改革之路，絕對會被人民唾棄。

他表示，他跟國政顧問團一直大聲疾呼要培養年輕人，若有幸當上總統，在內閣閣員及所有人員的晉用上，一定優先考量年輕人。年輕人就是台灣、也是國民黨未來的希望。

媒體詢問，韓國瑜提出的666托育政策遭行政院長蘇貞昌批評「政見大卻都是空的」。韓國瑜表示，他所有提出的政策，都是經過國政顧問團非常負責任的研究調查，蘇貞昌才應該仔細傾聽民意。他質疑過去蘇貞昌擔任屏東縣長、台北縣長都頗受好評，為何擔任閣揆後卻讓人民不信任。他說，「蘇貞昌自己要檢討自己，不必來檢討我」。

稍早前總統馬英九也曾到場為韓國瑜拜票，但因行程因素，並未跟吳韓同台，對於不分區立委名單的更動，馬英九在離去前受訪表示，有這樣的改進，他覺得很有意義。至於是否公正公平，馬英九說，「雖不是讓每個人都滿意，但比前面的版本好多了」。

另外，在吳敦義、韓國瑜進場前，吳敦義妻子蔡令怡也悄悄地一個人先抵達會場，對於外傳蔡令怡干涉不分區名單，蔡令怡面對媒體的詢問，則搖頭不願表示意見，媒體追問，是否替吳敦義的排名抱不平，蔡令怡僅表示，「沒意見」，並未多做回應。（編輯：林興盟）1081117