英德配成軍 蔡總統：現在是民進黨最團結的時候

總統蔡英文（右）17日出席立委陳明文（左）競選總部成立大會，在看板上寫下「未來4年是嘉義發展轉型的關鍵時刻，咱作伙當選，作伙打拚」。中央社記者蔡智明攝 108年11月17日

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）總統蔡英文今天出席民進黨籍立委陳明文競選總部成立大會時表示，現在是黨最團結的時候，嘉義人是「家己人」，大家團結一起，「讓蔡英文、賴清德、陳明文高票當選」。

總統蔡英文今天宣布副手人選為行政院前院長賴清德，上午出席她與立法委員陳明文聯合競選總部成立大會時表示，現在是民進黨最團結的時候，民主社會的政黨，有不同意見是正常的，但有一個共同的目標，就是守護國家、守護主權，這是團結的理由。

蔡總統說，歷年來嘉義人對她最支持，嘉義人是她「家己人」（台語，自己人），大家團結一起，這次一定要贏，嘉義投票率要最高，得票率也要最高，讓蔡英文、賴清德、陳明文高票當選。

蔡總統指出，台灣的經濟持續往上走，是世界上最穩定的經濟體，因為是一個民主自由的社會，會把全世界最高階的人才、最好的投資吸引到這裡。

對於有人說民主不能當飯吃，蔡總統強調，民主可以當飯吃，因為對人權、智慧財產權有保障，高階的人才，都喜歡到有民主自由的地方。守護台灣的民主自由，就會有很多人來加入台灣，讓台灣的經濟發展愈來愈好。

蔡總統舉例，台商返台投資，已經超過7000億，大公司也是加碼投資台灣，台積電在南科的投資就超過1兆元，彰化離岸風電的投資也有兆元。

提到嘉義的發展，蔡總統說，故宮南院要整體開發，成為一個南台灣文化聚落重鎮，讓嘉義變成有文化產業、工業與農業的地方。下一階段，農業一定是台灣最重要的產業，不只生產糧食，也可以外銷、加工，讓台灣成為一個優質農業的所在。

今天上午在嘉義縣民雄鄉陳明文競總成立大會，嘉義縣長翁章梁、前嘉義縣長張花冠、嘉義縣議會議長張明達都來站台，展現嘉義縣民進黨團結的一面。蔡總統也邀請張花冠擔任全國競選總部副主任委員，發揮關鍵的角色。（編輯：謝雅竹）1081117