副總統陳建仁出席封聖典禮 當面邀教宗訪台

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡13日專電）副總統陳建仁夫婦今天上午出席教廷封聖典禮前，獲得教宗方濟各單獨接見。陳建仁向教宗轉達總統蔡英文的誠摯問候，並代表台灣人民與政府歡迎教宗來台訪問。

陳建仁上午參加英國紐曼樞機主教（John Henry Newman）等5位天主教先人封聖典禮，結束後在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）旁接受中央社訪問。

陳建仁表示，他特別準備數樣台灣小禮品致贈教宗方濟各（Pope Francis），教宗都非常喜歡。其中一項是光啟社耗時兩年籌拍的紀錄片「利瑪竇傳」，教宗一看到光碟片封面，就很驚喜地說「這是Matteo Ricci（利瑪竇）」，因為教宗向來很推崇明朝到中國傳教的耶穌會傳教士利瑪竇。

陳建仁表示，另一份禮物是今年10月份的外交部「台灣光華雜誌」，封面主題是「異國天使、用愛深耕」，講述多位外籍神父南耀寧、戴宏基、阮文雄與修女滿詠萱到台灣偏鄉部落奉獻的故事，藉此向教宗表達，台灣人民都很感謝天主教長年在台灣的付出。

陳建仁表示，教宗行程忙碌，原本看來有點疲累，但當太太羅鳳蘋對教宗表示「我們每天都為您祈禱」，教宗立刻報以燦爛微笑，顯得很高興。教宗親切地對同為天主教徒的他們說，「我們都需要彼此代禱」。

陳建仁表示，教宗工作很辛苦，憂心全球難民移民、環保、人權等議題。他很榮幸有機會再度面見教宗，希望教宗為台灣代禱，祝福台灣國泰民安、風調雨順。（編輯：馮昭）1081013