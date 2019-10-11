視察駐教廷使館 陳建仁：台梵同為宗教自由努力

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡11日專電）副總統陳建仁抵達教廷訪問，上午視察駐教廷大使館替外交人員打氣，他說最近大家感到情況特別艱困，但相信台灣與教廷有共同價值理念，會一起為中國的宗教自由祈禱與努力。

陳副總統夫婦今天清晨抵達羅馬機場，隨後前往駐義代表處視察，再到中華民國駐教廷大使館舉行座談會，參觀使館內正舉辦的「世界的光」台灣藝術展，以及享用簡單的義大利披薩午餐。

近日中華人民共和國不斷挖角中華民國邦交國，傳出教廷也被鎖定。陳副總統表示，教廷今年8月派駐在台灣的新任代表佳安道（Arnaldo Catalan）蒙席與教宗方濟各的關係相當親近，教宗選擇一位親信到台灣擔任代表，足見教廷對台灣的重視。

陳副總統表示，梵中2018年簽署主教任命協議，主要目的是促成中國教會與普世教會共融，教宗是好牧人，所以教宗會像聖經所說的，放下99隻羊去尋找迷失的那一隻。

他說，事實證明，中國在梵中協議後任命了兩個新主教，都註明是「經過教宗同意」，確認中國政府承認教宗是中國天主教的領袖，這是一大開放，台灣祈禱中國能邁向真正的宗教自由，不只天主教，伊斯蘭教、基督教、佛教、道教等都能獲得平等尊重。

陳副總統說，台灣是享有高度宗教自由的國家，不同宗教間都能和諧共處，因此很多國際宗教對談會議都選在台灣舉行，例如去年10月台灣舉辦了第一屆「天主教修女與佛教比丘尼對話」研討會，引起廣泛迴響。

他說，台灣積極響應教宗在「願祢受讚頌」通諭裡提出的環境保護呼籲，台灣到2025年可望有10%的能源來自風力發電，再加上10%的太陽能發電，再生能源的使用率將占20%，

陳副總統夫婦參觀完「世界的光」畫展，表示非常感動。陳副總統認為，每幅畫作都有特色，像牛俊強作品將耶穌受難傷痕與中醫經絡知識結合，蘊含東西文化交流意義，畫家賀惠芝所繪的豐饒食材，既象徵台灣傳統慶豐收習俗，在信徒眼中，也代表萬事萬物中都能看到天主的存在。

陳副總統特別肯定駐教廷大使李世明是「點子王」，開創許多充滿創意的台梵合作契機，包括科技、藝術文化等領域，他代表政府感謝外館人員的辛勞，但總統蔡英文請他務必轉達，前線外交人員一定要先顧好自己身體，也別忘了照顧眷屬和家庭。

李世明打趣回答，「總統交辦的工作只有這點他們做不到」，這裡外交人員都是一個人當好幾個人用，連眷屬也常必須一起「加班」幫忙。（編輯：郭中翰）1081011