陳建仁訪教廷 朝聖苗栗洛雷托聖母之家發源地

（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）副總統陳建仁夫婦出訪教廷，今天前往義大利知名朝聖地洛雷托（Loreto）聖母之家極為感動，因為苗栗有亞洲唯一獲教廷授權的復刻版洛雷托聖地，他們全家族經常前往朝聖。

洛雷托總主教兼宗座代表達爾欽（Fabio Dal Cin）親自接待陳建仁夫婦。達爾欽表示，今年8月特別到台灣參訪苗栗洛雷托，不只驚奇發現跟義大利原版的完全相同，連牆上刻痕、奉獻箱都一致，他還受到當地信徒熱情款待芒果、鳳梨酥等特產，讓他覺得就像回到家一樣。

義大利洛雷托聖母之家相傳是聖母瑪麗亞在耶穌降生地拿撒勒（Nazareth）的房舍，13世紀時擔憂戰亂破壞，將磚瓦拆卸，搬到義大利重組。另有一說房舍是天使搬運而來，因此獲得「飛屋」美名，洛雷托聖母也被封為航空界的主保聖人。

洛雷托距離羅馬約3小時車程，陳建仁夫婦今晨6時餘啟程，在洛雷托參觀聖母之家，並參加達爾欽總主教主持的三鐘經與彌撒儀式。

在彌撒儀式中，陳建仁以中文念信友禱詞，祈求聖母幫助青年與家庭，賜予共融，彼此和諧相處；也請聖母為台灣祈禱，將智慧和慈悲傾注到人民和公僕心中。

陳建仁與夫人羅鳳蘋都是虔誠天主教徒。陳建仁表示，羅鳳蘋是「聖母軍」，因此他們每天都會向聖母祈禱，能親臨聖母的家，內心感動難以言喻。

洛雷托聖母朝聖地獲教宗方濟各（Pope Francis）核定，2019年12月8日到2020年12月10日為禧年，將由教廷國務院院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）主持開啟聖門儀式。

陳建仁恭喜洛雷托迎接教會盛事，他表示，正因苗栗洛雷托與義大利洛雷托的特殊關係，台灣天主教主教團與新竹教區樂意配合洛雷托教區在今年12月8日同步直播慶祝開啟聖門儀式，台灣教友對此都感到雀躍無比、與有榮焉。

義大利洛雷托聖母之家每年吸引超過400萬朝聖者，目前世界上只有兩座教廷授權的復刻聖地，一座在捷克，另一座就位在台灣苗栗頭屋的耶穌瑪麗亞聖心修女會院內。（編輯：馮昭）1081012