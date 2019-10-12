陳建仁拜訪利瑪竇出生地 肯定東西文化相遇

（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）副總統陳建仁出訪教廷，今天下午應邀拜訪馬切拉塔教區的利瑪竇研究中心。他盛讚利瑪竇代表的東西文化相遇意義，表示台灣國圖設有利瑪竇與太平洋研究室，期待未來更多交流。

利瑪竇神父是明朝時期到中國傳教的幾位先驅，與現任教宗方濟各同屬天主教耶穌會。教宗經常在談話中推崇利瑪竇。義大利馬切拉塔（Macerata）是利瑪竇出生地教區，設有利瑪竇研究中心。

馬切拉塔主教馬克尼（Nazzareno Marconi）今年8月曾訪問台北，拜會陳建仁時，當面邀陳建仁到利瑪竇中心訪問。

陳建仁表示，很高興很快就有機會，因著到教廷參加紐曼樞機主教（John Henry Newman）等5位天主教先人的封聖典禮，順便到馬切拉塔參訪。

陳建仁表示，台灣與馬切拉塔教區關係密切，除了前任主教朱利奧多里（Claudio Giuliodori）和現任主教都曾訪問台灣，隸屬馬切拉塔教區的賜和平神父（Don Micro Cichella）更在台南聖母升天堂服務長達19年。

陳建仁說，總部設在馬切拉塔教區的「新慕道團」近期派了許多信徒到台灣協助傳教工作，台灣非常歡迎馬克尼主教繼續派人到台灣推展牧靈福傳。上次馬克尼主教停留台灣的時間很短，也希望馬克尼主教很快就能再訪，好好認識台灣這塊寶島。

除了參觀利瑪竇研究中心，陳建仁夫婦也到仁慈聖母殿祈禱，並與馬克尼主教在利瑪竇的塑像前合影。

陳建仁盛讚，利瑪竇不只是促進東西文化交流的先驅，與明朝科學家徐光啟合譯的「幾何原本」等書，也向東方引介了當時新穎的西方科學知識，甚至中文裡許多詞彙，包括點、線、面等用語，都是他們當時創造的並沿用至今。（編輯：馮昭）1081012