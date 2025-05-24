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蘇志燮推廣韓國觀光 與粉絲拍照互動比愛心

2025/5/24 18:35（5/24 18:46 更新）
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韓國男星蘇志燮（前右）24日現身2025台北國際觀光博覽會，擔任首屆韓國旅遊博覽會宣傳大使，身著白西裝帥氣亮相，大批粉絲湧入爭睹。（上聯國際展覽提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月24日
韓國男星蘇志燮（前右）24日現身2025台北國際觀光博覽會，擔任首屆韓國旅遊博覽會宣傳大使，身著白西裝帥氣亮相，大批粉絲湧入爭睹。（上聯國際展覽提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）韓國男星蘇志燮今天現身台北國際觀光博覽會，擔任第1屆韓國旅遊博覽會宣傳大使，現場湧入大批粉絲，而他不僅與幸運粉絲合比愛心手勢，還與粉絲拍照互動。

2025年台北國際觀光博覽會TTE昨天在台北世貿開幕，首次舉辦韓國旅遊博覽會，集結濟州、首爾、江原道等逾60個南韓城市與觀光單位，全面推廣韓國多元文化與旅遊特色，並邀請韓星蘇志燮今天親臨展場，擔任首屆宣傳大使。

韓國男星蘇志燮睽違6年再度訪台，25日將於台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，今天先吸引大批粉絲爭相一睹明星風采。主辦單位發布新聞稿表示，蘇志燮一上台，數百名粉絲尖叫四起，而他在現場每次與粉絲握手或自拍，都引起台下一陣騷動。

蘇志燮親切地向粉絲與現場民眾問候，還與幸運粉絲合比愛心手勢，他表示：「希望今天在這裡能稍微幫助傳達韓國的魅力，和大家一起度過愉快的時間。」

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面對粉絲熱情支持，蘇志燮表達感謝，他提到，台灣的食物真的很好吃，但最令他印象深刻的是台灣人都非常親切，「每次來的時候，都令我很感動，所以一直都很想再來台灣，這次可以藉著這個機會再次來到台灣，真的很高興。 」

對於被選為韓國旅遊博覽會的宣傳大使，蘇志燮直呼，感到非常榮幸，「我也很喜歡旅行，所以希望台灣更多的人也能訪問韓國，感受韓國各式各樣的魅力。」（編輯：張銘坤）1140524

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蘇志燮
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