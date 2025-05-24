王淨南法拍迷你短片 自編自導自演害失眠

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（中央社記者洪素津台北24日電）演員王淨獲邀到南法參與時裝周，還結識泰版「當男人戀愛時」女主角Yaya當好友；而這次到南法，王淨首次挑戰自編自導自演迷你短片，構思畫面失眠到早上6時，大嘆當編導不易。

王淨近日前往南法參與精品品牌2026早春大秀，王淨以氣質高馬尾造型，身著一襲撞色紅格紋裙搭配黑色牛皮長靴，小露香肩美背，展現時尚中的力量與優雅。

談及此次赴南法參與時裝週的心情，王淨透過新聞稿分享，「這一站帶我走過的建築漫遊，浪漫得像一場讓人捨不得醒來的夢。」

王淨也在此趟行結交好友和追星成功，她和泰版「當男人戀愛時」的女主角Yaya成為好友，同頻的2人初相識就開啟暢聊模式，大談想要去對方居住的城市吃在地美食，開玩笑說下次應該交換城市居住，聊天過程還不斷互誇彼此可愛，甚至聊到欲罷不能，互相追蹤彼此的社群帳號。

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此外，王淨也興奮分享，自己見到飾演「超殺女」的克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）時，秒變小粉絲，還向對方自我介紹，「我是來自台灣的演員，很喜歡妳的作品」。

這趟南法之旅，除了參與時尚大秀，王淨更首度挑戰自編自導自演一支迷你短片，在南法風情美景裡，譜出一段深刻愛情故事，她還為構思畫面失眠到早上6時，直呼當編導真的很不容易。（編輯：吳素柔）1140524