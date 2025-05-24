提振消費 四川綿陽試行4.5天彈性工作制

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（中央社台北24日電）為提振消費，四川省綿陽市試行「4.5天彈性工作制」的消息，今天登上中國社群熱搜榜。雖然大陸網友多所期待，但也有不少人潑冷水，呼籲官方先落實週休二日，整治壓榨勞工的企業。

全球掀起週休三日浪潮，中國官方則是為了促進旅遊消費，多地陸續推出鼓勵彈性實施週休2.5日的文件，因為不具強制性，迄今只有極少數公家機關與民間企業實施。

綜合紅星新聞、極目新聞等陸媒，四川綿陽市商務局近日發布「綿陽市提振消費專項行動2025年工作清單」，目標是「全面提升居民消費能力和市場活力」。

「工作清單」提到，落實年休假應休盡休和帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，推廣夫妻共用。「試行4.5天彈性工作制」，鼓勵有條件的地區推行「週五下午與週末結合」的2.5天休假模式。

工作休息時間向來是中國勞工關注的焦點。消息傳出後，「2.5天休假模式真的來了」登上微博等多個社群熱搜榜，有網友解讀稱，綿陽正在推進4.5天工作制。

不過，綿陽市商務局工作人員今天說，相關文件中寫的是鼓勵有條件的地區實行4.5天彈性工作制度，「並非強制要求」。

儘管大陸網友多所期待，對公務員表達羨慕，但也有許多網友吐槽，呼籲官方先落實週休二日、8小時工時，整治那些還在實施996（早上9時上班、晚上9時下班，一週上班6天）、大小週（隔週休二日）的民企，「好多人連一週休兩天都實現不了，4.5天工作制有點遙遠」。

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X平台「李老師不是你老師」今天也發文打臉綿陽官方，指他發起投訴剝削勞工的「牛馬.ICU」公益項目，顯示綿陽地區至少有8家公司連每週雙休都無法保障，每週上班6天甚至7天，其中包括中國工程物理研究院、長虹電器、京東方等知名國企和民企。

4.5天工作制在中國也有明顯歧異，白領上班族一面倒支持，但藍領勞工為了多賺錢，反而希望多加班。（編輯：楊昇儒）1140524