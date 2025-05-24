嘉縣太保市民代表罷免案投票率不高 2案皆未通過
2025/5/24 18:24（5/24 18:46 更新）
（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣太保市市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案今天投票，嘉義縣選舉委員會表示，投票率不高，開票結果皆未通過罷免門檻，2人續任市民代表。
林淑勉與吳宏哲因監督太保市公所預算發生衝突，2人支持者相互發起罷免行動，選民連署一階、二階都通過，今天舉行第三階投票。
選委會發布新聞訊息表示，投票結果，林淑勉同意票2377票、不同意票1947票、同意票未達3365票，罷免否決，投票率32.64%。吳宏哲同意票1903票、不同意票2370票、同意票未達3365票，罷免否決，投票率32.61%。
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選委會指出，被罷免2人皆屬太保市第1選區，選區有投票權人數1萬3460人，同意罷免票須多於不同意，且同意票須達選舉人總數25%以上，也就是說同意票須高於3365票，罷免案才能通過。
太保市長鄭淑分說，肯定市民選擇，未來希望與全體市民代表共同配合，為市民爭取更多的福利。（編輯：林恕暉）1140524
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