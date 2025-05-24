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明志科大本土生醫博士畢業生 技術落地商轉

2025/5/24 20:37（5/24 20:46 更新）
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明志科技大學24日舉辦113學年度畢業典禮，會中由董事林善志（前左）頒發學業成績優良獎給獲獎學生。（明志科大提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月24日
明志科技大學24日舉辦113學年度畢業典禮，會中由董事林善志（前左）頒發學業成績優良獎給獲獎學生。（明志科大提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）明志科技大學今天舉行畢業典禮，校方表示，首度有本土生醫博士班畢業生，在學期間發表高品質國際學術期刊，並獲得發明專利，展現所學知識與技術落地，轉化為實際商品應用。

明志科技大學發布新聞表示，畢業典禮由校長劉祖華主持，他致詞表示，明志學生在海內外各類競賽屢獲佳績。例如，射箭隊李嘉凌連續4年參與全國大專院校運動會，累計為明志科大奪得3金、3銀、2銅成績，獎牌背後的汗水與堅持，體現對運動的熱愛與榮譽的執著。

劉祖華說，洪貫壹是校內生醫博士班第1位本土畢業的博士生，在學期間發表6篇國際學術期刊，獲得3件發明專利，並參加國家科學及技術委員會FITI創新創業競賽，獲生技公司青睞，正在商品化的臨床前動物試驗與試量產階段。

明志科大指出，因應台灣邁入超高齡社會趨勢，政府的創新產業推動生技醫療，學校「國際博士學位學程」協助培育創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發人才；學程的「醫學專業組」，聚焦醫療材料與生醫檢測技術發展，「工程專業組」則聚焦醫療輔具機構設計、智慧製造與射出、智慧設計。

劉祖華強調，校訓「勤勞樸實」不僅是態度、精神，更是力量，誠實與守信，是立足社會的基石。他勉勵畢業生無論身處何地、面對何種挑戰，都希望堅守信念，成為社會的中堅力量。

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另外，國立台灣藝術大學今天分2梯次舉行畢業典禮，上午場舉行傳播學院及表演藝術學院畢業典禮，校友女演員與歌手、主持人曾之喬擔任致詞嘉賓。

台藝大說，下午場舉行美術學院、設計學院及人文學院畢業典禮，由傑出校友、寶藏巖國際藝術村營運部總監張玉漢擔任致詞嘉賓，為畢業生勉勵與祝福。（編輯：吳素柔）1140524

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明志科技大學113學年度畢業典禮24日登場，校長劉祖華（左）與學生撥穗代表合影留念，並勉勵畢業生無論身處何地、面對何種挑戰，都要堅守信念，成為社會的中堅力量。（明志科大提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月24日
明志科技大學113學年度畢業典禮24日登場，校長劉祖華（左）與學生撥穗代表合影留念，並勉勵畢業生無論身處何地、面對何種挑戰，都要堅守信念，成為社會的中堅力量。（明志科大提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月24日
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