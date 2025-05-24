國3南向和美路段爆胎側翻 2車事故6傷送醫

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（中央社記者鄭維真彰化24日電）國道3號南向彰化和美路段今天傍晚發生2車事故，1輛自小客車爆胎失控側翻，另1輛自小客車因閃避不及撞上，整起事故造成6人受傷送醫，車流回堵約1公里，詳細肇因仍待釐清。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天下午5時50分，1輛自小客車行駛於國道3號南向190.2公里外側車道，因左後輪爆胎失控，側翻於內側車道，造成內側車道1輛自小客車閃避不及發生碰撞，共有6人受傷送醫。

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國道警察表示，這起事故已於下午6時19分排除，一度造成後方車流回堵約1公里。有關肇事經過及肇因研判，會持續調查。

第七公路警察大隊呼籲，民眾開車前，應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中如感覺車輛有異音、燒焦味道、冒煙等異狀，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所，等候救援。（編輯：吳素柔）1140524