華南金控盃少棒開打 林書延投打俱佳助北市搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）華南金控盃全國少棒賽今天開打，上屆冠軍台北市隊首戰與彰化縣隊交手，林書延投打俱佳，先發1.2局無失分，單場2安2打點，率隊以13比0、5局搶勝。

114年華南金控盃全國少棒賽為今年將在台南舉行的U12世界盃棒球賽國手選拔賽，冠軍隊取得組訓權，今天起在青年公園、新生公園棒球場兩地開打。

上屆冠軍台北市隊首戰與彰化縣隊交手，台北市隊開賽抓準對方投手控球有狀況，先選到2次四壞保送、1次觸身球保送攻占滿壘，林書延安打送回第1分，莊英翊安打、造成對方守備失誤，一口氣送回3分，2人出局再靠著接連3支安打搶分，單局攻下8分。

台北市隊2局下林書延選到四壞保送上壘，連續兩次盜壘成功站上三壘，再靠著滾地球跑回團隊第9分，3局下台北市隊再起攻勢，靠著單局4安、1保送再添4分，順利拿下比賽勝利。

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林書延今天投打有表現，擔任先發投手投1.2局被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分、無關勝敗，打擊方面單場2安貢獻2分打點，選到1次四壞保送，上壘率百分百；李奕鋒中繼投1.1局被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。

新北市隊今天首戰與雲林縣隊交手，新北市隊2局打完一度1比3落後，3局上靠著單局2安、2次四壞保送，對手出現3次守備失誤，一口氣攻下4分、翻轉戰局，4局上攻下2分，5局下一口氣打了12人次，攻下7分大局，終場以14比4、5局搶勝。（編輯：張銘坤）1140524