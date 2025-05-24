加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

中職獅隊無法突破對戰劣勢 兄弟4連勝

2025/5/24 20:46（5/24 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟隊24日在台南交手，兄弟6局追分，岳政華（圖）敲出超前比數三壘打，助隊終場以7比4逆轉搶勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月24日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟隊24日在台南交手，兄弟6局追分，岳政華（圖）敲出超前比數三壘打，助隊終場以7比4逆轉搶勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職統一7-ELEVEn獅隊本季與中信兄弟隊戰多居劣勢，今天比賽前半段領先，兄弟6局上追分，岳政華敲出超前比數三壘打，獅隊終場以4比7吞敗，兄弟拿下近期4連勝。

獅隊今天賽前，本季與兄弟8場對戰，戰績2勝6敗。今天在主場台南棒球場迎戰兄弟隊，兄弟1局上先馳得點，獅隊林岱安4局下敲出3分砲、超前比數，5局下林佳緯陽春砲，幫助球隊取得4比1領先。

兄弟6局上再起攻勢，1人出局後，詹子賢、宋晟睿接連選到四壞保送，黃韋盛敲安攻占滿壘，岳東華獲得保送先擠回1分，王政順敲出高飛犧牲打添分，岳政華三壘打、一棒送回2分，幫助球隊翻轉戰局。

兄弟7局上再起攻勢，王威晨選到四壞保送，2人出局後，宋晟睿、黃韋盛、岳東華接連安打，兄弟單局再添2分保險分。獅隊比賽後半段沒能再拿分數，吞下對戰3連敗、近期2連敗，兄弟則拿下近期4連勝。

google news透過 Google News追蹤中央社

兄弟野手黃韋盛今天在2局、4局、6局、7局都敲出安打，單場5打數敲出4支安打，貢獻1分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟中繼投手謝榮豪投1局被敲出1轟，投出1次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季首勝；黃恩賜後援1局無失分，奪下本季第12次救援成功。（編輯：吳素柔）1140524

#中信兄弟隊
#中職
#岳政華
#棒球
#黃韋盛
#宋晟睿
#岳東華
#統一7-ELEVEn獅隊
黃韋盛
黃博多8局好投、宋晟睿猛打賞 兄弟奪下3連勝詹子賢3安猛打賞包辦3打點 兄弟斷獅隊4連勝
岳政華
德保拉刷新隊史紀錄 王威晨笑言不要再請超商咖啡兄弟岳政華二軍尚未守備出賽 平野惠一透露近況
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
徐若熙8局無失分本季首勝 吉力吉撈開轟龍擊敗雄鷹
21
更多編輯台推薦新聞：