中職獅隊無法突破對戰劣勢 兄弟4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職統一7-ELEVEn獅隊本季與中信兄弟隊戰多居劣勢，今天比賽前半段領先，兄弟6局上追分，岳政華敲出超前比數三壘打，獅隊終場以4比7吞敗，兄弟拿下近期4連勝。

獅隊今天賽前，本季與兄弟8場對戰，戰績2勝6敗。今天在主場台南棒球場迎戰兄弟隊，兄弟1局上先馳得點，獅隊林岱安4局下敲出3分砲、超前比數，5局下林佳緯陽春砲，幫助球隊取得4比1領先。

兄弟6局上再起攻勢，1人出局後，詹子賢、宋晟睿接連選到四壞保送，黃韋盛敲安攻占滿壘，岳東華獲得保送先擠回1分，王政順敲出高飛犧牲打添分，岳政華三壘打、一棒送回2分，幫助球隊翻轉戰局。

兄弟7局上再起攻勢，王威晨選到四壞保送，2人出局後，宋晟睿、黃韋盛、岳東華接連安打，兄弟單局再添2分保險分。獅隊比賽後半段沒能再拿分數，吞下對戰3連敗、近期2連敗，兄弟則拿下近期4連勝。

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兄弟野手黃韋盛今天在2局、4局、6局、7局都敲出安打，單場5打數敲出4支安打，貢獻1分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟中繼投手謝榮豪投1局被敲出1轟，投出1次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季首勝；黃恩賜後援1局無失分，奪下本季第12次救援成功。（編輯：吳素柔）1140524