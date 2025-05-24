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部落美食迎端午 新北原民市集DIY野菜粽

2025/5/24 19:56（5/24 20:06 更新）
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端午節將至，新北市原民局24日在三峽原住民Lipahak野菜園區舉辦包野菜粽活動，參與民眾以月桃葉包裹糯米與內餡，創造風味獨特的野菜捏捏粽。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月24日
端午節將至，新北市原民局24日在三峽原住民Lipahak野菜園區舉辦包野菜粽活動，參與民眾以月桃葉包裹糯米與內餡，創造風味獨特的野菜捏捏粽。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市原民局表示，今天在三峽Lipahak（喜悅）野菜園區舉辦包野菜粽活動，透過動手做，認識原住民不同族群間美食文化、手作藝品與無毒農產品，展現都市區的原民特色市集。

原民局表示，在端午節前夕，原民市集推出「包粽趣DIY體驗」活動，包括「ina包粽趣」與「cinavu的秘密」。阿美族的農園ina（阿美語：媽媽）們，帶領參加民眾將糯米與些許紫米塑形後，在月桃葉內包入現採的野菜，創造風味獨特的野菜捏捏粽。

原民局表示，在傳統飲食文化中，不同族群或部落類似粽子的食物，包裹內餡和使用葉子、口味各具特色，透過動手做簡單的食材，可認識原住民族食材及傳統智慧應用。

原民局說，「阿粨」（排灣語qavai、魯凱語abai、卑南語abay）、「吉納富」（排灣語cinavu、魯凱語cinabu、卑南語inavu）是部落常見食物，也是祭典、宴客迎賓的料理。

其做法是用小米、糯米或芋頭粉，包裹豬肉、魚肉等內餡，以假酸漿葉做第一層（這層可以吃）幫助消化不脹氣，最外面再以月桃葉包起來，最後用麻繩捆綁、烹煮後就可品嚐。

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另外，「阿里鳳鳳」（阿美語alifongfong）是阿美族傳統社會妻子準備給外出耕種丈夫的食物，也被稱為「情人粽」的愛心便當，做法是將林投葉的外葉編織成袋狀，再包入糯米、鹹豬肉等內餡。

除美食DIY，活動也介紹農園各式野菜植物的特色與用途，包括苦苣菜、野莧菜、大花咸豐草、昭和草、紫花酢醬草、車前草、樹豆及龍葵等，讓大家瞭解阿美族如何利用大自然植物資源展現傳統智慧。（編輯：吳素柔）1140524

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端午節即將到來，新北市原民局24日在三峽原住民Lipahak野菜園區舉辦包粽趣市集，還有無毒鮮蔬市集、農園導覽等活動，邀請民眾體驗原住民文化。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月24日
端午節即將到來，新北市原民局24日在三峽原住民Lipahak野菜園區舉辦包粽趣市集，還有無毒鮮蔬市集、農園導覽等活動，邀請民眾體驗原住民文化。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月24日
端午節即將到來，新北市原民局24日表示，原住民族也有類似粽子的食物，會在宴客與祭典時使用，像是阿美族的「阿里鳳鳳」（左），與排灣族、魯凱族、卑南足的「吉那富」（右）等。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月24日
端午節即將到來，新北市原民局24日表示，原住民族也有類似粽子的食物，會在宴客與祭典時使用，像是阿美族的「阿里鳳鳳」（左），與排灣族、魯凱族、卑南足的「吉那富」（右）等。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月24日
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