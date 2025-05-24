蔡淑臻肌肉失衡越挫越勇 低潮讓她享受拍戲

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（中央社記者洪素津台北24日電）演員蔡淑臻從模特兒轉型當演員，拍戲過程中因腿部肌肉失衡舊疾受傷，當時她想的是不能拍戲就完了，即使膝蓋、腰已痛到不行還是得拍，但她認為這段低潮讓她有享受拍戲的感覺。

蔡淑臻錄製劉品言主持「誰來演戲」，分享闖蕩演藝圈的心得。

她透過新聞稿分享，拍攝「C.S.I.C.鑑識英雄」後，因腿部肌肉失衡舊疾受傷，當時剛轉當演員，想的是不能拍戲就完了，為了連戲，即使膝蓋、腰已經痛到不行，還是要繼續跑。

那段日子對她來說，猶如噩夢般的痛苦，但她表示，也是因為有這段經歷，才有享受拍戲的感覺，也讓她從被打擊的痛苦，到慢慢建立出演員的自信。

蔡淑臻也表示，當初沒想到會參與「村裡來了個暴走女外科」的幕後製作，因為對她來說，演員的功課還沒學習夠，怎麼能再去參與幕後製作。沒想到一頭栽進去之後，找到很多演出的新鮮感，晚上回家看到隔天劇本，腦中立刻浮出很多好玩想法，每天都有新挑戰的充實感，讓她開心亢奮到睡不著。

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蔡淑臻如今回想過往，覺得腳傷同時帶給她正面和負面的意義，如果沒有那段很低潮跟對未來的迷惘，她可能在28歲後就會從模特兒退下轉當化妝師。

鏡電視「誰來演戲」第2季每週日晚間11時播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一跟播。（編輯：吳素柔）1140524