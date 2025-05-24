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中職賽事因雨暫停約2小時 5局裁定桃猿勝悍將

2025/5/24 22:02
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職樂天桃猿隊今天主場迎戰富邦悍將因雨延後開打，打完5局又遇雨暫停約2小時後裁定，桃猿隊靠3局下雙盜壘跑回致勝分，以1比0、5局裁定勝，悍將吞下對戰桃猿7連敗。

樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰悍將，原訂下午5時5分開打的比賽，受到雨勢影響至5時47分開賽。

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兩隊前2局都沒有拿下分數，3局下1人出局後，陳晨威、成晉接連敲出安打，發動雙盜壘戰術，陳晨威跑回分數，打到5局結束因雨暫停，桃猿隊1比0領先。

在晚間7時25分比賽因雨暫停，原訂延至9時40分恢復比賽，後來於9時20分確定5局裁定桃猿隊勝；桃猿隊先發洋投魔神樂用75球投5局，被敲出5支安打，投出1次四壞保送、4次三振，無失分，拿下本季第4勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：林恕暉）1140524

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