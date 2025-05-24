新北國中教甄初試 退休與龍年嬰兒潮開缺增169人

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北國中教師聯合甄選初試今天舉行，教育局說，共開出400名缺額，比去年增加169人，主要是教師退休人數增加，與龍年學齡人口增加增班需求。今年本土語首度開出客語教師缺。

教育局今天表示，114學年度國中教師聯合甄試考場設於新莊國中、中平國中及頭前國中。包含一般組普通類科、特教身障類科、特教資優類科、專任輔導教師；實驗組普通類科；偏鄉組普通類科及專任輔導教師。

新聞稿表示，今年國中教甄缺額較去年增加169人，共400名缺額，增加幅度達73%，主要是因應教師退休人數增加，與龍年學齡人口增加增班需求，並配合教育部員額控留規定，逐年開缺。

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教育局說，這次國中教甄報名人數共4770人，創近年新高，實際錄取率將視最終到考情形調整。新北今年首度增設本土語（客家語）類科1名，並延續開設本土語（閩南語）類科15名。

新聞稿指出，今年雙語教學類科涵蓋生活科技、資訊科技、健康教育、體育、視覺藝術、表演藝術、輔導活動及童軍等8科，共11名缺額，鼓勵具備語言專長者報考，以提升學生英語應用能力。（編輯：張銘坤）1140524