大仁哥心內話中國篇 分享總統處理兩岸問題智慧[影]

影片來源：2020 小英發言人YouTube頻道

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文連任辦公室今天推出「大仁哥的心內話-面對中國篇」，副總統陳建仁分享蔡總統面對兩岸問題時所展現的智慧，讓全世界知道只有民主、法治、人權立國，才有好的經濟發展、好的繁榮跟和平。

2020蔡英文總統連任辦公室今日推出系列影片第三部曲，也是最終回「大仁哥的心內話－面對中國篇」。陳副總統在影片內提到，蔡總統過去在陸委會的經歷，讓她面對兩岸問題時，實際上給了很大的幫助，在中國一路從經濟崛起並逐步朝向軍事強國甚至是世界強權的方向發展時，蔡總統都有掌握動態並且經過深思熟慮，做出應對。

陳副總統更提到香港反送中事件，年輕人特別挺身而出的關鍵是因為，過去香港在英國統治下有自由，但是沒有民主，後來接受中國的「一國兩制」後發現，民主沒了，自由也快沒有了。「所以年輕人才會站起來，要跟全世界的人講說，我們要自由，我們要民主。」

陳副總統也提到，國際間認為台灣採取的兩岸態度是合情合理且友善的。並且強調「台灣有我們對自由民主、對台灣主權的堅持，我們一定要站得穩，堅持自己的立場，然後我們讓全世界知道，只有走民主、法治、人權的國家，才有好的經濟發展，才有好的繁榮跟和平。」

蔡陣營發言人阮昭雄說，今年初，中國領導人習近平發表的「一國兩制、台灣方案」已經很明確，就是沒有所謂「一中各表」的空間，只有「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而這個中國就是中華人民共和國。「蔡總統堅決表示反對這樣的立場，相信2300萬的台灣人民也絕不能夠接受。」

阮昭雄呼籲，台灣人民要瞭解現在所擁有的民主自由並非從天而降，一旦不好好守護，可能一夕之間「明天的台灣就變成今天的香港。」

他也說，蔡總統在兩岸的政策上善意不變，在保有民主自由的前提下願意與中國繼續對談，但是「不挑釁，也不衝突，不冒進」。

阮昭雄表示，台灣目前仍然面對艱難的國際局勢，但是蔡總統及民進黨會站穩腳步，堅守立場，團結一致地與台灣人民共同向前邁進。（編輯：趙蔚蘭）1081231