大仁哥揭心內話 表態不續任時蔡總統指相忍為國[影]

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文連任辦公室今晚推出「大仁哥的心內話－為人民服務篇」影片，副總統陳建仁透露，今年3月蔡總統面臨黨內初選壓力，他發表公開信指「階段性任務希望明年告一段落」，當時蔡總統很難過跟他說「我們真的要相忍為國」。

蔡總統連任辦公室晚間推出最新系列影片首部曲「大仁哥的心內話－為人民服務篇」；身兼蔡總統連任全國競選總部主任委員的「大仁哥」陳副總統在影片中，感性道出任職以來為人民服務的心聲，並分享這4年的心路歷程。

陳副總統提到，在去年11月24日九合一大選之前、也就是執政的前3年，雖然執政黨不斷努力修改法律、建立制度、推動計畫，但「我們真的沒有花太多時間，去讓人民了解說，我們做了什麼」，包括蔡總統在內，都在去年地方選舉後，痛定思痛反省過。

今年3月，民進黨黨內總統初選過程，陳副總統當時發表一封公開信指出，他已當面向蔡總統報告「我的階段性任務希望明年告一段落」，這是他能為蔡總統、為台灣所做出的最好決定，總統應該要有更大空間促成民進黨內最大團結。

陳副總統也在今天的影片提到，他要發表公開信時，向蔡總統報告，那時候，蔡總統面臨很困難的階段，在那樣的階段最容易看到一個人的本性表現，當一個人處在最有壓力、最困難時，本性就會展現出來。

「我本來以為她會跟我談一下一些她心裡的埋怨、或者心裡對一些事情的批評。她後來只跟我說，副總統啊，我們真的要相忍為國」，陳副總統說，自己很不捨，因為蔡總統當時真的是難過得不得了，而他覺得「她那麼努力為台灣做事情，怎麼這些人都不了解」。

陳副總統說，要是他的個性，他一定破口大罵，特別是只有兩個人的時候，但蔡總統沒有，她忍下來，她一直在說，治理一個國家不是很容易。他認為，這足以顯示蔡總統的抗壓性以及沉穩的人格特質。

非民進黨黨員的陳副總統也肯定民進黨能夠從錯誤中學習、彼此溝通協調，團結在一起，讓他感到非常感動。

陳副總統並在影片中強調，台灣人民一定要有正確的認識，越來越有智慧，越來越能夠體認到自己要負責決定自己的未來，也真的有能力去做很好的判斷，「台灣人民給我很大的信心」。

蔡總統晚間也透過臉書發文提到，大仁哥大概是「有史以來最忙碌的副總統」，專業認真、溫暖無私，使命必達、不怕困難，的確為台灣加了不少分；他也是她最好的工作伙伴。上任以來，面對一關又一關的難關，團結努力，與執政團隊一起實現對選民的承諾。

蔡總統強調，這4年來，「我們真的一分一秒沒有浪費，而且一分一秒更熱愛這個國家與人民。」（編輯：林興盟）1081223