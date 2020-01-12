最資深女立委黃昭順 27年任期將告終

2020年大選落幕，國民黨立委黃昭順（圖）鎩羽而歸，敗給民進黨立委劉世芳，這位國會最資深的女立委8連霸止步，將告別立法院。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北12日電）2020年大選落幕，國民黨立委黃昭順鎩羽而歸，敗給民進黨立委劉世芳，這位國會最資深的女立委，8連霸止步，將與立法院最資深立委王金平，雙雙告別立法院。

擁有中山大學高階經營碩士學歷的黃昭順，是國民黨在高雄的重要人物，過去曾擔任3屆高雄市議員，自立法院第2屆起，則是連任8屆、27年的立委，期間有3次擔任國民黨全國不分區立委，是立法院最資深的女立委。

黃昭順在連任8屆立委的任期中，經營高雄，基層服務到位，深獲地方藍營民眾的支持，除此之外，黃昭順也將心力放在國民黨內的選舉上，包括中央委員與中常委的選舉，多次獲得中常委得票的前幾名，在黨內深具實力。

對於黃昭順這次無法連任立委，藍營人士私下表示，這對國民黨在立法院的戰力絕對有損失，因為黃昭順經歷過前總統李登輝、陳水扁、馬英九以及總統蔡英文任期，熟悉各項議事攻防，經驗豐富。

雖然黃昭順擁有多年立委經驗，但部分行事風格，也頗具爭議，包括她2015年在審查自經區特別條例時，時任經濟委員會召委黃昭順在出席委員不足的情況下，只花21秒就通過三條條文，快速宣讀後逕行通過、解散，讓在野黨和網友相當火大，痛批她是「黃三條」、「女版張慶忠」。

2016年黃昭順在質詢時任客委會主委李永得時，詢問李永得「浪漫台三線」是哪3條線，也惹得當時網路上一片熱議。

此外，國民黨內人士笑說，黃昭順在黨內極具份量且資深，被暱稱為「順姨」，現在黃昭順要離開立法院了，但仍希望能繼續幫助國民黨，傳承經驗。（編輯：楊凱翔）1090112