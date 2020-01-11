黃昭順沈智慧都敗選 國民黨老將多人中箭落馬

（中央社記者蘇龍麒台北11日電）2020總統與立委選舉今天投票，下午4時開票後，多名資深藍委中箭落馬，包括曾任4屆立委的陳學聖、連任2屆的顏寬恒、連任8屆的黃昭順、曾任3屆立委的吳志揚、曾任7屆立委的沈智慧等。

中箭落馬的除了資深現任立委外，剛從補選回鍋的沈智慧、再次投入立委選戰的前台北市副市長李永萍，都遭到新人襲擊，分別敗給莊競程與賴品妤，其中賴品妤甚至不滿30歲；新生代拚出頭的趨勢頗為明顯。

2020總統與立委選舉今天投票，開票至晚間7時後陸續明朗。大爆冷門的是台中市第2選區，尋求連任的國民黨立委顏寬恒，敗給台灣基進的立委候選人陳柏惟，這也是顏家在政壇上首次吞下敗仗。

擔任過8屆立委的黃昭順，是立法院最資深的女立委，她兩度進入不分區立委名單，也多次參與區域立委選戰，戰無不克，但這次也被民進黨立委劉世芳擊敗，結束長達27年的立委生涯。

顏寬恒所屬的顏家，從父親、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標參政後，在海線累積雄厚實力。顏清標曾任里長、台中縣議員、省議員、台中縣議長、立委，屢戰屢勝，後因貪污案遭到褫奪公權，由顏寬恒代父出征參與2013年台中市第二選舉區立法委員缺額補選，並以1138票的些微差距勝選，2016年連任成功，不料這次遭黑馬陳柏惟擊敗。

陳學聖原本參選桃園市中壢區立委，同區還有吳志揚與桃園市議員魯明哲相爭，經過協調後，陳學聖、吳志揚都轉戰其他選區，但都未能突破重圍。

此外，曾任5屆立委、這次又捲土重來的林郁方，仍然不敵無黨籍立委林昶佐，二度落敗。曾擔任過立法院副院長、8屆立委的洪秀柱，這次南下挑戰民進黨立委王定宇，最後仍無法替國民黨搶下一席。（編輯：林興盟）1090111