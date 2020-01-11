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總統立委選舉1月11日投開票，投票時間為上午8時至下午4時，將選出總統、副總統，立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。
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2020總統立委大選5/25

連任成功 陳玉珍：開啟金門6年級新世代

最新更新：2020/01/11 20:31
中國國民黨金門縣立委陳玉珍（前右2）成功連任，她表示，這是金門6年級新世代的來臨；國民黨金門黨部主委石兆瑉（右）也說，這次選舉證明抹黑戰術不再適用。中央社記者黃慧敏攝　109年1月11日
中國國民黨金門縣立委陳玉珍（前右2）成功連任，她表示，這是金門6年級新世代的來臨；國民黨金門黨部主委石兆瑉（右）也說，這次選舉證明抹黑戰術不再適用。中央社記者黃慧敏攝　109年1月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）中國國民黨金門縣立委陳玉珍成功連任，陳玉珍表示，這是金門6年級新世代的來臨；國民黨金門縣黨部主委石兆瑉也說，這次選舉證明抹黑、誣衊等戰術不再適用金門。

金門縣共有10名角逐立委，主要是由「三陳」陳福海、陳玉珍和陳滄江角逐。依縣選委會統計，立委選舉人數11萬9092人，有效票數4萬6903票，投票率40.21%。投票結果，陳玉珍得票數2萬1875票、陳福海1萬3801票、陳滄江7303票。

至於金門縣總統選舉，縣選委會表示，選舉人數12萬721人，有效票數4萬8040票，投票率40.14%。投票結果，蔡英文與賴清德1萬456票、韓國瑜與張善政3萬5948票、宋楚瑜和余湘1636票。

陳玉珍勝選後表示，在石兆瑉帶領下，以及縣長楊鎮浯一條心下，共同打贏這場選戰，代表金門6年級新生代的來臨。她並提到，由於金門地理位置特別，在兩岸間扮演重要角色，只有兩岸關係好，金門才會好，期許自己不只是金門的立委，更是台商的立委。

陳玉珍感謝多年來鄉親對她不離不棄，不管抹黑和誣衊，堅定相挺，她矢志要「用命做立委」。

石兆瑉也說，這次勝選後顯示鄉親在國民黨的路線下，共同經營金門美好的未來，也顯示金門人是善良的，抹黑的戰術在金門已不適用；他說，今天也開啟金門6年級接班世代，相信在楊鎮浯、陳玉珍和國民黨領下，金門的未來會更好。

金門縣長楊鎮浯隨後受訪表示，恭喜陳玉珍蟬聯成功，代表她的服務得到鄉親的肯定，未來縣府團隊會與她攜手合作。對於總統選舉結果，楊鎮浯難掩失望，期盼執政黨勝選後，能務實面對兩岸應有的正常狀況。

獲得國民黨提名的陳玉珍，選戰初期原本勝算在握，登記作業展開後，前縣議員無黨籍陳滄江和前縣長陳福海先後宣布角逐，連任之路遇上程咬金，讓她這場選戰贏得並不輕鬆。

3度問鼎立委的陳福海得知敗選表示，「打完一場陽光的選戰」，投給他的每一張票都是金門正向能量匯集。4度角逐失利的陳滄江則是感謝鄉親賜票。（編輯：黃世雅）1090111

第10屆立委選舉，國民黨金門縣立委候選人陳玉珍11日晚間自行宣布當選後，金門縣長楊鎮浯（圖）也出面恭喜她順利連任，並表示未來縣府團隊會與她繼續攜手合作。中央社記者黃慧敏攝　109年1月11日
第10屆立委選舉，國民黨金門縣立委候選人陳玉珍11日晚間自行宣布當選後，金門縣長楊鎮浯（圖）也出面恭喜她順利連任，並表示未來縣府團隊會與她繼續攜手合作。中央社記者黃慧敏攝　109年1月11日
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