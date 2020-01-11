連任成功 羅致政：把勝利獻給天上的羅爸

（中央社記者陳俊華台北11日電）新北市第7選區（板橋東區）現任民進黨立委羅致政今天宣布連任成功，他發表感言時哽咽著說，羅爸爸在選前3個月逝世，但相信此刻羅爸在天上一定感到很大驕傲，「我要把勝利獻給羅爸」。

板橋東區立委選戰，由尋求連任的羅致政，對上國民黨不分區立委轉戰區域的柯志恩。

下午4時投票時間截止後，許多民眾紛紛到羅致政的競選總部看開票，當電視上總統蔡英文每增加1萬張得票時，台下群眾就會大聲歡呼。接近下午5時，主持人帶領在現場看開票的民眾高喊，「羅致政凍蒜！」

晚間6時30分羅致政突破6萬票，領先對手柯志恩1萬票。羅致政在晚間7時15分自行宣布當選，並在母親與妻子陳亮吟陪同下，上台發表當選感言，現場群眾也大聲歡呼「連任成功！」羅致政說，第一要感謝板橋所有的鄉親，給他機會繼續連任，雖然選舉過程非常辛苦，但有信心板橋民眾會看到他過去4年的貢獻與付出。

羅致政深深一鞠躬，感謝現場民眾，並感謝競選團隊、後援會長、志工朋友，每天陪同站路口、掃街。

羅致政說，他也感謝他的母親與太太，無論是生理或心理上的壓力，陳亮吟的壓力都比他大，坦白說最後能衝高選票，是因為陳亮吟助講時講的比他還好。

羅致政最後哽咽著說，最要感謝在天上的羅爸爸，雖然羅爸爸在去年過世，選戰暫時停擺，家庭、選舉兩頭燒，感謝里長幫忙跑行程；羅爸爸生前在板橋做很多他做不到的事情，很多里長都因為羅爸給他很大的支持，最後3個月羅爸沒在旁邊，「相信他這刻在天上一定感到很大驕傲，我要把勝利獻給羅爸」。

羅致政也表示，這場板橋的立委選戰可以立下榜樣，沒有太多負面攻擊，都是各憑本事爭取支持，柯志恩是非常可敬的對手。（編輯：黃國倫）1090111