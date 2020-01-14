總統選舉勝負明顯 政黨票分布呈現不同面貌

總統蔡英文在11日舉行的選舉中以空前高票勝選連任，大勝對手韓國瑜18.5個百分點，但在政黨票部分，執政的民主進步黨在全台得票率只贏中國國民黨0.62個百分點。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北14日電）總統蔡英文在11日舉行的選舉中以空前高票勝選連任，大勝對手韓國瑜18.5個百分點，但在政黨票部分，執政的民主進步黨在全台得票率只贏中國國民黨0.62個百分點，台灣民眾黨與時代力量共拿到將近18%的政黨票。

從中央選舉委員會公布的選舉結果觀察，蔡總統在六都和多數縣市得票都勝過國民黨候選人韓國瑜，後者只有在新竹縣、苗票縣、花蓮縣、台東縣與外島的金門、馬祖獲勝，但民進黨在六都當中的台北、桃園、台中都輸給國民黨，只是差距遠不如民進黨在台南、高雄的勝差。在新北市，民進黨政黨票比國民黨多出0.6個百分點。

民進黨與國民黨在全台政黨票比率分別是33.98%和33.36%。

蔡總統在六都和多數縣市得票都勝過國民黨候選人韓國瑜，但民進黨在六都當中的台北、桃園、台中都輸給國民黨，只是差距遠不如民進黨在台南、高雄的勝差。（中央社製圖）

另一方面，民眾黨在黨主席柯文哲老家所在的新竹市和鄰近的新竹縣表現最佳，得票率分別是15.3%和13.6%，高於柯文哲主政的台北市（12.6）。民眾黨在台中、桃園表現也高於全國得票率11.2%，分別為13.1%和12.2%。

另外在新北市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣和嘉義市，民眾黨得票率都在10%以上。

民眾黨總得票158萬8806張，贏得5個不分區立委席次。

至於全國得票率7.8%的時代力量，也是在新竹市和新竹縣表現最佳，得票率分別是11.5%和9.1%，此外，時力在台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣和嘉義市得票率都在8%以上。

時力共拿109萬8100張政黨票，分得3個不分區立委席次。

另外，這次在台中拿下一席區域立委的台灣基進，政黨票得票最高的前兩名縣市是高雄市與台南市，分別得到5.95%與4.52%，其次是嘉義市的3.59%，台中市以3.56%位居第4。

基進黨在全國拿下44萬7286張政黨票，得票率約3.16%。（編輯：林淑媛）1090114

2020大選，總統票及五大政黨票北部得票率一覽。（中央社製圖）

2020大選，總統票及五大政黨票中南部得票率一覽。（中央社製圖）

2020大選，總統票及五大政黨票東部離島得票率一覽。（中央社製圖）