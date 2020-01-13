民眾黨進軍國會 總召賴香伶副總召張其祿

民眾黨囊括5席不分區立委，在國會成第三大黨，可成立黨團。立委當選人蔡壁如13日表示，總召將由賴香伶（前右2）擔任、副總召是張其祿（前右）。圖為11日民眾黨主席、台北市長柯文哲（前右3）率不分區立委當選人賴香伶等人向支持者鞠躬致謝。中央社記者施宗暉攝 109年1月11日

（中央社記者梁珮綺台北13日電）民眾黨在這次選舉囊括5席不分區立委，在國會成第三大黨，可成立黨團。立委當選人蔡壁如今天說，總召將由賴香伶擔任、副總召是張其祿。她向時代力量喊話「坐下來聊一聊」。

台灣民眾黨在2020總統立委選舉中，拿下158萬餘張政黨票，不分區立委提名人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如確定進入國會。

蔡壁如上午在民眾黨部接受媒體聯訪，談論民眾黨未來進軍國會後的規劃。

黨主席柯文哲說過，民眾黨將軍立院後會走自己的路，不會成為小藍跟小綠，而是就不同議題與政黨展開合作。蔡壁如上午受訪時表示，民眾黨與時代力量理念重疊性高，可以先坐下來聊一聊。

蔡壁如進一步說明，只要法案福國利民，就會主動尋求與各黨派合作，「在想要不要提出一個在野大聯盟概念」。下一步瞄準2022地方選舉。

至於「學姊」黃瀞瑩未來將回市府擔任副發言人，或到立法院，蔡壁如說，由黃自己決定，「如果想跟著我們去立院黨部，會是一個很亮的亮點」，但若回市府，任副發言人也很稱職。

黨務部分，蔡壁如說，仍由秘書長張哲揚處理，她進軍立院未擔任職務，主力將放在監督政府單位的執行力，以及持續為柯文哲尋覓人才。

立法院組織法規定，每屆立法委員選舉當選席次達3席且席次較多的5個政黨得各組成黨團。（編輯：李亨山）1090113