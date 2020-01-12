吳怡農賴品妤效應外溢 綠艱困區年輕化策略奏效

民進黨2020年大選在立委艱困選區布局年輕的奇兵刺客，提名與合作對象包括高嘉瑜（左起）、賴品妤、陳柏惟等都成為黑馬，擊敗對手勝選。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨這次在立委艱困選區布局年輕的奇兵刺客，提名與合作對象包括賴品妤、陳柏惟、莊競程、高嘉瑜都成為黑馬，擊敗對手勝選。民進黨立委郭正亮說，國民黨完全失去年輕人的支持，造成大量失血。

民進黨這次大選立委總席次雖然較上屆減少，但在幾個艱困選區卻有意外斬獲。

當初在立委艱困選區布局時，有人認為應該提現任、有基本盤的市議員，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉力主徵召年輕人，最後折衷，提出年輕的「刺客團隊」，深入艱困選區作戰。

曾是前總統陳水扁核心幕僚的羅文嘉說，從1994年到2004年，民進黨在年輕選票的支持率是所有政黨最強的，也因此，當他去年年初重回民進黨，發現民進黨在年輕選票支持度竟然是所有政黨最低的，他相當訝異。

羅文嘉說，他去了時代力量的餐會，發現與會的都是年輕人，後來他在民進黨主管會報提出，如果不把年輕族群找回來，選舉不必打了。因此，他從安排年輕人擔任發言人做起，找林飛帆擔任副秘書長，從黨部改革、再加上總統蔡英文對年輕社群的經營，年輕選民又開始回流到民進黨，現在民進黨在年輕選民的支持度是各政黨最好。

羅文嘉指出，在艱困選區的布局，一開始他就設定青年連線，提名策略就是要與對手有很強對比性；選舉過程，民進黨有那麼多年輕的選將被討論，「國民黨有沒有？」兩黨選將聲浪與品牌形象完全不一樣。

民進黨2018年九合一大選慘敗，「大師兄」卓榮泰（前）獲跨派系中生代力挺，踏入戰場前線擔任黨主席，卓榮泰找來淡出政壇多年的羅文嘉擔任秘書長，卓羅連手走過黨務改組、立委補選、總統初選動盪、到2020大選，創造一連串的驚嘆號。中央社記者吳家昇攝 109年1月11日

這支奇兵吳怡農在台北市帶起風潮、李問用極具創意方式，在最艱困選區前線馬祖打出耳目一新的選戰，賴品妤、莊競程、高嘉瑜、以及與基進黨合作的陳柏惟都成為黑馬，擊敗對手勝選。

民進黨立委郭正亮說，相較於民進黨給年輕人機會，國民黨完全失去年輕人的支持，這也造成國民黨這次大量失血。

台灣大學政治系教授王業立則說，這次民進黨在區域立委當選席次是減少的，但民進黨比較樂於用提名的方式培養新血，這一點還是要給予肯定；相對於國民黨，民進黨大膽提名優秀的新人，吳怡農打出不錯的戰績，雖然未勝選，短期的失利不見得完全失敗，下次出來當選的機會可能更為增加。

陳柏惟擊敗顏寬恒讓外界訝異。王業立說，顏寬恒這選區原本是顏家的勢力範圍，不過，隨著都市化、外來人口移入，改變傳統地方派系網絡，再加上陳柏惟個人的犀利特質吸引目光，此外，在這個選區，綠營本來就有一定支持度，這次民進黨未提名，與陳柏惟合作，創造讓人跌破眼鏡的戰果。（編輯：蘇龍麒）1090112