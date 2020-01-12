國會換血14區域立委新面孔 黃昭順8連霸告終

2020大選落幕，79席的區域立委中，這次出現了14個新面孔，其中包括高嘉瑜（左起）、賴品妤、陳柏惟。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北11日電）2020大選落幕，79席的區域立委中，這次出現了14個新面孔，其中包括高嘉瑜、洪孟楷、賴品妤、陳柏惟等人，擊敗了實力堅強的對手。

2020立委選舉今晚結果出爐，在79席的區域立委席次中，這次共出現了14名即將在2月1日首次進軍立法院的生力軍，包括高嘉瑜、洪孟楷、賴品妤、黃世杰、魯明哲、林思銘、鄭正鈐、陳柏惟、莊競程、陳秀寶、謝衣鳳、王美惠、賴惠員、伍麗華等人，其中不乏擁有多年政治經驗的地方議員，但也有初試啼聲，便擊敗強勁對手。

第9屆的區域立委中，僅民進黨立委呂孫綾、何志偉、蔡易餘，以及無黨籍立委洪慈庸不到40歲，但在這次區域立委的當選人中，洪孟楷取代了呂孫綾，再加上高嘉瑜、賴品妤、陳柏惟等人，未滿40歲的立委人數增加。

尤其高嘉瑜、賴品妤、陳柏惟等人，都是第一次問鼎立委寶座，就成功擊敗實力強勁的對手，相當不容易。

新人笑，但也有舊人哭，尋求連任失利的現任國民黨立委包括黃昭順、陳學聖、柯志恩、顏寬恒、柯呈枋、沈智慧、吳志揚及李彥秀等人。

其中黃昭順連任8屆、27年，這次輸給民進黨立委劉世芳，立委任期畫下休止符。

尋求連任失利的現任民進黨立委包括洪宗熠、呂孫綾、蔣絜安、蔡培慧、蕭美琴及鄭寶清等人，以及無黨籍立委洪慈庸。（編輯：林興盟）1090111