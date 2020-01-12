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2020總統立委大選
總統立委選舉1月11日投開票，投票時間為上午8時至下午4時，將選出總統、副總統，立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。
2020總統立委大選
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2020總統立委大選7/57

國會龍頭爭霸 游錫堃角逐院長呼聲高

最新更新：2020/01/12 00:19

（中央社記者陳俊華台北12日電）2020立委選舉結果出爐，民進黨單獨過半，可望順利囊括立法院正、副院長。其中，民進黨不分區立委名單排名第7的前行政院長游錫堃，被視為最可能角逐立法院長的人選。

2020立委選舉落幕，民進黨區域立委斬獲46席、原住民2席、不分區13席，總共61席，完成過半目標；國民黨則獲38席、台灣民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍及未經政黨推薦5席、台灣基進1席。

立法院第10屆將在2月1日開議，當天也將舉行正副院長選舉，因民進黨單獨過半，不需靠其他黨團，即可拿下正副院長。這次被列在不分區安全名單中的游錫堃，黨政經歷豐富，布局問鼎立院龍頭意味濃厚。

至於現任的立法院副院長蔡其昌，這次立委選戰中也拿下超過10萬票順利3連霸，連任成功；因蔡其昌獲黨內跨派系支持，將與游錫堃搭檔參選，連任副院長的呼聲也很高。

另外，民進黨立委陳明文、民進黨團總召柯建銘，在2016年時都有意角逐國會龍頭，這次選後的動向，也值得觀察。

國民黨部分，不分區名單排名14的國民黨主席吳敦義，原本被外界認為將爭取國會龍頭，但因國民黨不分區立委只拿下13席，已無緣戰局。

依立法院職權行使法第3條規定，立法院每屆第一會期報到首日舉行預備會議，進行委員就職宣誓及院長、副院長之選舉。

另依「立法委員互選院長副院長辦法」規定，院長、副院長由立法委員互選之，全體立法委員均為當然候選人；選舉須有立法委員總額1/3出席，方得舉行；並均以得出席人數過半數之票數者為當選。（編輯：黃國倫）1090112

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