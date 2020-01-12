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2020總統立委大選6/57
蔣萬安擊敗勁敵 成下屆台北市長熱門人選
最新更新：2020/01/12 00:53
中華民國第10屆立法委員選舉結果陸續揭曉，國民黨台北市第3選區立委候選人蔣萬安11日晚間自行宣布當選，連任成功。中央社記者張新偉攝 109年1月11日
（中央社記者劉冠廷台北12日電）2020總統立委選舉，國民黨立委蔣萬安，遭遇對手吳怡農強力挑戰，在對手強大空戰轟炸下最終仍脫穎而出，贏得最終勝利，經此一役，蔣萬安身價更上層樓，挑戰下屆台北市長寶座的機會濃厚。
蔣家目前唯一在從政的第四代蔣萬安，自2016年首次當選立委後，便是媒體關注的焦點，但他個性低調，並未倚賴蔣家光環，努力走出屬於自己的一條政治路。
首任立委任期，蔣萬安長期關注醫療健康、弱勢、環保及勞權，更是在一例一修的勞基法修法戰場中，以長達2小時的發言，力阻修法，被封為「新站神」。
在這次競選連任的過程中，外界原本多認為蔣萬安可輕鬆過關，沒想到卻面臨同樣擁有高學歷、顏值、且同樣年輕的民進黨立委候選人吳怡農挑戰。吳怡農以高曝光率迅速累積人氣與知名度，兩人的對戰，便以「雙帥」對決之名迅速升溫。
選戰過程中，吳怡農多次主動攻擊，包括質疑退將吳斯懷進入國民黨不分區名單中等議題，但蔣萬安不與對手打空戰，循著自己的選戰步調，勤跑基層，與民眾面對面接觸並且打出親子牌，中道穩健的形象獲民眾青睞，最終順利完成連任。
蔣萬安連任立委之後，接下來就將面對2022的台北市長選舉，黨內人士分析，在柯文哲兩屆市長任滿後，台北市長寶座將成為藍綠必爭之地。
他說，蔣萬安本來就是國民黨中生代明星，擁有高人氣，形象清新，且這次力退強敵吳怡農，非常適合代表國民黨出征，若蔣萬安願意嘗試，也相當有機會能夠更上一層樓。
黨內人士也指出，早在2018年台北市長選舉時，不少民眾就希望蔣能夠披掛上陣，但當時蔣萬安希望能先將立委工作做好；在歷經完整一屆立委洗禮後，蔣萬安已不是當年那個初出茅廬的年輕人，未來應該是讓藍營選民能夠感受到耳目一新的市長參選人。（編輯：林淑媛）1091112
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