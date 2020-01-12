英德配席捲逾817萬票 台中大勝高雄破百萬票

總統蔡英文（右2）11日高票連任成功，針對立委選舉結果出爐、2月1日新國會形成，內閣是否有調整必要性等議題，蔡總統晚間特別感謝行政院長蘇貞昌（左）這一年多來的努力，「蘇院長的表現讓大家對政府有感，同時也讓人民感動」。左2起為總統府秘書長陳菊、民進黨副總統候選人賴清德，右為現任副總統陳建仁。中央社記者郭日曉攝 109年1月11日

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）第15任總統選舉結果今晚揭曉，英德配獲壓倒性勝利，拿下逾817萬票，得票率達57.13%；除了離島的金門、連江及花蓮、台東、新竹、苗栗等6縣外，英德配在其他16縣市都贏得勝利。

中部搖擺區，包括台中、彰化及結構偏藍的南投，也都被英德配攻下，英德配甚至在台中市大贏逾32萬票，得票率為56.95%，韓張配得票率竟然僅有38%。國民黨候選人韓國瑜，在自己的大本營高雄市也輸了48萬票，英德配則囊括百萬票，得票是韓張配的一倍多。

總統、立委大選今天登場，這次總統、副總統選舉共有3組人馬角逐。中央選舉委員會主任委員李進勇晚間宣布，民進黨候選人蔡英文及賴清德當選第15任總統、副總統。

蔡總統晚間發表勝選感言時表示，這次選舉顯示，台灣人民希望國際社會能夠看到台灣對民主價值的堅持，並在國際參與上，給予台灣公平的對待。選舉結果也揭露重要的意義，當台灣的主權和民主被大聲威脅的時候，「台灣人民會用更大的聲音，喊出我們的堅持」。

據中選會統計，英德配得票數為817萬231票，得票率57.13%；韓國瑜及張善政得票數為552萬2119票，得票率38.61%；親民黨候選人宋楚瑜、余湘得票數僅有60萬8590票，得票率4.26%。

英德配從開票一開始就穩定領先，最後勝出對手超過260萬票，雙方差距約18.52個百分點，相較於上次總統大選綠勝藍25.08個百分點，縮短6.56個百分點。藍綠差距最近落在2004年總統大選，當時藍綠得票率差距僅0.22個百分點。

2020總統與立委選舉11日進行投開票，根據中選會網站統計資料，民進黨總統候選人蔡英文與副總統候選人賴清德共獲得817萬186票，得票率約57.13%。圖為民進黨支持者在台北競總外歡慶得票突破800萬大關。中央社記者郭日曉攝 109年1月11日

英德配在全台最大票倉、新北市的得票數為139萬3936票，大幅領先韓張的95萬9631票，相較於上次大選的差距差不多。

位於南台灣、全台總統副總統選舉人數次多的高雄市，英德配獲得109萬7621票，韓張配61萬896票，英德配大贏48萬票，另外對比韓國瑜2018年底當選高雄市長所獲得的89萬2545票，韓張配還少了28萬票。

在首都台北市的部分，英德配得票率53.65%，領先韓張配的42%。此外，宋楚瑜第4度角逐總統，第5度參與總統大選，這次共獲得60萬8590票，得票率為4.25%，較2016年12.83%，減少8.58%。宋楚瑜2000年與張昭雄以無黨籍身分搭檔參選時得票率36.84%；2004年國親合作由國民黨榮譽主席連戰與宋楚瑜參選，得票率達49.89%，與當年的民進黨陳呂配得票率差距不到1個百分點。

從2020總統得票率來看，全台22縣市中，今年得票率綠大於藍的縣市有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市。（編輯：楊凱翔）1090111