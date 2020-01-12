宋楚瑜得票萎縮國會掛零 親民黨面臨泡沫化危機

2020總統大選開票結果11日晚間已近尾聲，親民黨總統候選人宋楚瑜（中）現身競選總部舉行記者會，他向支持者拱手致謝表示，他和副總統候選人余湘（右2）、親民黨幹部都接受人民的決定。中央社記者裴禛攝 109年1月11日

（中央社記者郭建伸台北11日電）親民黨總統候選人宋楚瑜的「終局之戰」以敗選收場，僅獲得約60萬餘票，而親民黨的不分區政黨票也未過5%門檻，國會掛零，面臨泡沫化危機。

回顧宋楚瑜參選總統歷程，2000年大選曾是宋楚瑜最接近總統的一次選舉，外界原看好贏得大選，但選前爆發興票案後情勢逆轉，最後民進黨候選人陳水扁以30萬餘票勝過宋楚瑜；2004年宋楚瑜跟時任國民黨主席連戰搭檔，但選前發生319槍擊案，最後連宋配仍以些微差距敗給爭取連任的陳水扁及呂秀蓮。

後來宋楚瑜分別在2012年及2016年以親民黨籍角逐總統大位，但都敗選收場，只分別拿下36萬餘票及157萬餘票。

雖然屢戰屢敗，但去年7月國民黨總統初選確定由韓國瑜出線，且鴻海集團創辦人郭台銘9月宣布不參選總統後，宋楚瑜再度醞釀選總統。他在參選宣言中定調2020大選是終局之戰，並表明自己不計利、不求名，他的輸贏不打緊，只求台灣勝、中華民國贏。

2020總統大選開票結果11日晚間出爐，有民眾在親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部觀看開票，由於得票數不如預期，支持者不禁難過落淚。中央社記者裴禛攝 109年1月11日

宋楚瑜第4度參選總統，除了與媒體教母余湘搭檔，還找來知名主持人于美人擔任競選總部發言人。另一方面，雖然郭台銘沒有投身選舉，但郭宋合作態勢明顯。宋楚瑜宣布參選後，不僅多次感謝郭台銘，也與郭台銘的團隊積極整合，如郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜，以及聯電榮譽副董事長宣明智都列入親民黨不分區。

雖然宋楚瑜參選不到3個月仍引發輿論效應，但最後開票出來不如預期，僅獲得60萬餘票，不分區政黨票也沒過5%。對此，宋楚瑜表示，選舉結果由人民決定，他接受人民的決定。

親民黨發言人張碩文表示，藍綠歸隊是親民黨總統選票萎縮關鍵；泛綠部分，香港反送中議題讓年輕人反彈一國兩制，也凝聚更多「台灣意識」情結，才會把選票都灌給蔡英文。

第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日下午4時投票截止，有民眾前往親民黨總統候選人宋楚瑜台北競選總部外觀看開票情形。中央社記者裴禛攝 109年1月11日

至於泛藍部分，國民黨總統候選人韓國瑜從2018年選舉就造勢話題不斷，而宋楚瑜因為較晚宣布參選，部分焦慮的泛藍支持者早已表態投給韓陣營；國民黨也一直扣帽子，在宋楚瑜和民進黨之間做文章，選前更操作棄保，讓泛藍選票歸隊。

張碩文也說，敗選原因除了大環境外，人手不夠、經費有限外，地方經營沒有定點服務也是問題；親民黨會記取教訓，將調整策略，一方面加強重大議題聲量，另一方面則運用政黨補助金培養新人，深耕地方培養議員跟里長，「不能沒接地氣，只有空氣」。

不分區選票之所以沒過5%的原因，親民黨內幕僚分析，相較於民眾黨給選民新鮮感，親民黨可能沒有準確讓選民知道政黨性格跟作風，坦言過去4年親民黨沒有讓選民留下深刻的記憶點；另一方面，受到泛藍整體選情萎縮，也連帶縮減親民黨的政黨票投票比例。（編輯：紀淑芳）1090111