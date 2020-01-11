蔣萬安發揮陸軍優勢 擊敗吳怡農空軍壓境

國民黨台北市第3選區立委候選人蔣萬安（中）11日晚間自行宣布在第10屆立委選戰中勝出，他抵達競選總部後，支持者熱情送上花束祝賀。中央社記者張新偉攝 109年1月11日

（中央社記者劉冠廷台北11日電）2020立委選舉結果揭曉，國民黨立委蔣萬安成功連任，擊敗民進黨的候選人吳怡農。蔣萬安4年的服務經驗，加上選戰過程中，深入基層，與民眾面對面接觸，將優勢發揮到極致，是關鍵因素。

台北市第三選區（中山、北松山）是這次大選的一級戰區，蔣萬安和挑戰者吳怡農顏值高，以「雙帥對決」，創造出全國話題性。吳怡農在選戰初期，以高曝光率，以及靠著多位民進黨重量級人士加持的狀況下，迅速累積人氣與知名度。

但過程中，吳怡農多次主動攻擊，包括質疑退將吳斯懷進入國民黨不分區名單中等議題，試圖打擊蔣萬安的選情，但蔣萬安面對吳怡農的選戰策略，始終是輕輕帶過，堅持自己的選戰步調，走入基層，與民眾面對面接觸，以及主打基層服務與打出親子牌，爭取民眾的支持與認同，並靠著4年任期中的選民服務，最終順利完成連任。

第10屆立法委員選舉，台北巿第3選區民進黨立委候選人吳怡農敗選。他11日哽咽流淚感謝每位支持者。 中央社記者謝佳璋攝 109年1月11日

地方人士分析，蔣萬安從政以來，在面對民眾時，總是給人沒有距離的感覺，非常好親近，因此在選舉過程中，走訪市場、社區，總是吸引人群上前握手、打招呼，人氣非常的旺，因此能在這次選戰中脫穎而出，其實不會太讓人意外。

地方人士也說，吳怡農靠著以及多位綠營重量級人士站台，確實迅速拉抬了知名度。但除此之外，比起蔣萬安，由於起步晚，在基層的服務與知名度，就會有不少落差，但整場選戰能與蔣萬安打成這樣五五波，也非常不容易。

此外，蔣萬安所屬的選區，近3屆皆是國民黨籍的候選人獲勝，包括第7屆的蔣孝嚴、第8屆的羅淑蕾、以及第9屆的蔣萬安，此選區長年對國民黨來講，都擁有穩固的基本盤，因此對國民黨的候選人來講，也會相對的好選，但候選人本身的條件與能力，仍是最主要的關鍵。（編輯：楊凱翔）1090111