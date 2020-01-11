黃國昌無法續留國會 是否參選北市長留超大問號

（中央社記者陳俊華台北11日電）2020總統立委選舉結果揭曉，時代力量立委黃國昌確定無法留在國會。黃國昌今晚表示，2月1日後他會稍微休息沈澱一下，比較重要的是找下個工作。

外界關心他是否參選下屆台北市長，黃國昌說，現在問他2022年會不會選台北市長，「是個超級大的問號」。

2020總統、立委選舉落幕，時代力量在不分區政黨票部分，拿下109萬8100張票、得票率7.7549%，將可分配到3席不分區立委。依時力不分區立委名單，前三名依序是陳椒華、邱顯智、王婉諭，排名第4的黃國昌，則無法連任立委。

時代力量晚間舉行記者會，黃國昌說，不要為他惋惜，選舉結果對時力來講，這是很好的轉型契機；他一定會做3位不分區立委最堅強的後盾，「除了不能上台質詢咆哮之外，其他都可以幫忙」；時代力量監督的風格，不會有任何改變。

黃國昌表示，媒體都喜歡問他預測性的問題，2018年時他曾被媒體問到會不會排入不分區立委名單，但當時他想都沒想過，自然而然回答「不會」，結果到2019年歷經一些風波，及政治情勢的判斷，最後黨內希望他做這件事，他也扛下擔子，外界就說他背棄承諾。

黃國昌說，把回答媒體的問題當成政治承諾，「後來拿這個來修理我，我真的覺得有點圈圈叉叉的感受」；至於地方執政這件事，他跟黨內討論過，2022年就是要推人參選地方首長，要參選哪些地區，則要先看其他黨推出的人選，如果別黨的人選比較優秀，「何必為選而選？」

黃國昌表示，現在問他2022年會不會選台北市長，對他來說，「是一個超級大的問號」，因為他現在腦袋根本沒在想這件事，現在只在想如何把堆積如山的工作移交給3位新當選的不分區立委；2月1日以後他會稍微休息沈澱一下，「近期比較重要的是找下一份工作」。

黃國昌晚間也在臉書發文表示，相較2016年的74萬票成長許多，他點滴在心，真的感謝大家；今晚有雪片般的訊息湧入信箱表示惋惜，謝謝大家的鼓勵，他很開心與時代力量打了美好的一仗。

黃國昌說，去年夏天他曾說過，要全力將一個戰鬥團隊送進立法院；他相信，新國會陳椒華、邱顯智和王婉諭組成的時代力量黨團，絕對是新國會中最強的監督力量。未來他也會在公民社會與大家一起努力，堅持公平正義，一步一步地改變台灣，讓台灣更好。（編輯：蘇龍麒）1090111