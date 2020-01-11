台灣基進跨越補助款3%門檻 新黨得票率歷史新低

台中市第2選區台灣基進黨立委候選人陳柏惟（前）11日晚間到競選總部開票會場宣布勝選，他表示，開心一下就好，中國對台灣的威脅越來越重、越來越大，這時候團結台灣、穩定人民的心情，是一個很重要的任務。中央社記者蘇木春攝 109年1月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）2020選舉結果出爐，台灣基進成為新興政黨的大黑馬，在區域立委當選人陳柏惟高人氣帶動、舉辦罷韓遊行等因素催化下，跨越政黨補助款3%門檻；親民黨雖然有「母雞」宋楚瑜參選總統，但成績不如預期，立委席次掛零。

另外，老牌政黨新黨此次得票率不到2%，得票率創歷史新低，也無法獲得補助款；以美女醫師鄧惠文掛帥的綠黨，雖然獲得不少好評，但同樣沒有跨越3%的補助款門檻。

立法委員選舉採單一選區兩票制，選民一張選票選區域（或原住民）立委，另一張選票選全國不分區及僑居國外國民立委，就是「政黨票」。

政黨票得票比率達5%以上政黨，可參與分配不分區立委席次，而得票率逾3%的政黨，可取得每年每票新台幣50元的政黨補助款，得票率逾2%的政黨，可以在下次選舉中直接提名不分區立委。

根據中央選舉委員會統計，這次共有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217名參選人名單，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創歷史新高。

2018年正式成立，今年第一次投入不分區立委選舉的台灣基進，獨派色彩鮮明，這次在高雄與其他民間團體合作，一同參與罷韓遊行，打響全國知名度，也在南部擁有不少支持者。

此外，台灣基進推派區域立委候選人陳柏惟，對戰台中海線霸主、國民黨立委候選人顏寬恒，而陳柏惟辯才無礙，與無黨籍、民進黨籍立委候選人組成「前線」，在年輕族群有一定影響力與知名度，這也拉抬台灣基進的政黨票。

選舉結果，台灣基進拿下3.16%的政黨票得票率，跨越3%門檻，獲得政黨補助款，而且陳柏惟也擊敗顏寬恒，都讓台灣基進的政治能量得以延續。

屬於泛藍系統的新黨，這次不分區名單由政壇老將、前立委邱毅領軍，但新黨在公布名單前，邱毅已列在國民黨不分區立委名單第8名，但因其親中色彩引發反彈，邱毅因此在臉書主動聲明退出，最後才被新黨列為不分區第1名。

選舉過程中，全國知名度頗高的邱毅，頻頻躍上新聞版面，不過，邱毅的和統說、武統說也被人挖出來檢視，使他成為敵營攻擊目標。

從2008年單一選區兩票制實施以來，新黨均提出不分區名單，並在2008年拿下3.95%的政黨票得票率，2012年為1.48%，2016年則為4.18%；今年選舉，新黨得票率創歷史新低，只有1.04%，無法獲得政黨補助款。

有此結果，黨政人士認為，台灣民眾對於極統、極獨的支持度偏低，新黨這次連3%都拿不到，除了與參選爆炸有關，另一個主因，就是無法有效凝聚支持者的選票，種下敗因。

綠黨部分，這次選舉推出5位不分區立委候選人，醫師鄧惠文列第1、其後依序綠黨創黨召集人高成炎、桃園市議員王浩宇等人。

王浩宇長期在臉書上發文針砭時事，也被視為「挺英大將」，鄧惠文學識與形象佳，也有電視節目主持人、作家等多重身分，也有廣大支持者，但「雙引擎」還是無法讓綠黨在眾多小黨中突圍，得票率與2016年的得票率相差不遠，來到2.41%。

其他包括一邊一國行動黨、安定力量、台灣團結聯盟等12個政黨，政黨票得票率均無法突破2%。（編輯：蘇龍麒）1090111